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Aktüel Ekvador, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Aktüel

Ekvador, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 22:15:44 -
Ekvador, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Ekvador, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Ekvador hükümeti ve Ulusal Sağlık Düzenleme Kontrol ve Gözetim Ajansı (ARCSA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının ülkede uygulanmasına ve dağıtılmasına onay verdi.

Ülkeye gelecek yıl ocak ayında ilk etapta 50 bin doz aşı gelmesi beklenirken, Kovid-19 aşısında öncelik sağlık çalışanlarında olacak.

Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, açıklamasında, aşılama planlaması kapsamında 20 bin kişiye eğitim verileceğini, kamu ve özel sektör arasında 9 dağıtım merkezi ile 10 bin aşılama noktası kurulacağını kaydetti.

Nüfusu 17 milyonu aşan Ekvador'da şimdiye kadar 204 bin 249 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 13 bin 932 kişi hayatını kaybetti.




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