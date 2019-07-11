Ekvador Devlet Başkanı Moreno, Avrupa’da yatırım arayışında

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, İtalyan mevkidaşı Mattarella ile görüşmesinin ardından bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek. Moreno gerçekleştirdiği temaslarla ülkesine daha fazla yabancı yatırım çekmeyi amaçlıyor.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, 8 Temmuz’da ülkesinden ayrılarak Avrupa turuna başladı. Moreno, Ekvador’a yabancı yatırımcıları çekmek ve ülkesindeki iş olanaklarını arttırabilmek amacıyla turunun ilk durağı kapsamında İtalya’ya geldi. İki günlük İtalya ziyareti kapsamında İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile görüşen Moreno, İtalyan mevkidaşıyla dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün Paris’e geçti. Fransa’da da yatırım ve yatırımcı arayışına devam edecek olan Moreno, bugünkü programı çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve OECD Genel Sekreteri Jose Angel Gurra ile görüşecek. Ekvadorlu lider, Fransa ziyaretinin ardından Hollanda’da da temaslarda bulunacak. Moreno, temaslarını tamamlamasının ardından yarın ülkesine geri dönecek.

“Venezuela’daki krizden kaçıp bize sığınan komşularımızı barındırabilecek kapasiteye sahibiz”

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, İtalya’da gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretini dün tamamladı. Ziyaretin ilk gününde Roma’da akademik bir konferansta konuşma yapan Moreno, dün de mevkidaşı Sergio Mattarella ile görüştü.

Salı günü Roma’da bir konferansta konuşma yapan Lenin Moreno, ülkesinin hala Venezuelalı mültecileri ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurgularken, her şeyin bir sınırı olduğuna söyledi ve komşu ülkenin vatandaşlarına henüz oturum izni verilmediğine dikkat çekti. Açıklamasına devam eden Moreno, "Venezuela’daki krizden kaçıp bize sığınan komşularımızı barındırabilecek kapasiteye sahip olduğumuza inandığımız için henüz bir karar vermedik. Ancak, gelenlerin sayısı şiddetlendiğinde onlar da biz de zor zamanlar yaşayacağız" sözleriyle uyarıda bulundu.

Moreno ve Mattarella’nın dün Quirinal Sarayı’nda gerçekleştirdiği görüşmede, İtalya ve Ekvador arasındaki ticaret, yatırım, teknolojik ilerleme konuları ile Venezuela’daki mevcut durum görüşüldü. Resmi açıklamada “İki lider de Venezuela’nın ciddi bir krizden geçtiği ve Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido’yu desteklemenin öneminde hemfikir” denildi.

Ekvador yetkililerince yapılan açıklamaya göre, toplantıda İtalyan lider Mattarella, Moreno hükümetinin Venezuelalı mülteciler ve göçmenler yararına gerçekleştirdiği çalışmalara vurguda bulundu. İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Ekvador hükümetinin yolsuzlukla mücadeledeki taahhüdünü de kabul etti ve bu amaçta yardım sözü verdi.

Ekvador’da Lenin Moreno hükümeti, artan dış borç ile karşı karşıya. Ekvador Merkez Bankası’nın açıkladığı rakamlara göre, ülkede 2017 yılında 618 milyon 900 bin dolar olan doğrudan yabancı yatırım miktarı 2018 yılında 1 milyar 407 milyon 700 bin dolara yükseldi. 2017 yılı rakamlarına göre, İtalya’dan Ekvador’a doğrudan yabancı yatırımların 12 milyon 700 bin dolar, Fransa’dan 27 milyon 900 bin dolar ve Hollanda’dan 187 milyon 500 bin dolar tutarına ulaştı.