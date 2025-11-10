Ekvador cezaevinde korkunç manzara! 27 mahkum ölü bulundu

Ekvador'daki cezaevlerinde mahkumlar arası şiddet ve çete çatışmaları sıklıkla yaşanırken, El Oro eyaletindeki bir cezaevinde toplu ölümlerin yaşanması ülkeyi alarma geçirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler ve Suç İşlemiş Gençlere Yönelik Ulusal Bakım Hizmeti Kurumu (SNAI), Machala kentindeki cezaevinde 27 mahkumun hayatını kaybettiğini resmi olarak teyit etti.

BOĞULMA VE ÇETE HESAPLAŞMASI ŞÜPHESİ

Mahkumların ölüm nedeninin asfiksi (oksijen yetersizliğinden kaynaklanan boğulma) olduğu iddia edildi. SNAI, ölümlerin kesin nedeninin belirlenmesi için savcılığın derhal geniş çaplı bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Yetkililer ve uzmanlar, bu toplu ölümlerin, Ekvador cezaevlerinde sıklıkla görülen ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan rakip çeteler arasındaki şiddetli bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıyor.