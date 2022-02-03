Ekuban, Konyaspor'u reddetti!
Lider Trabzonspor'un ardından ikinci sırada bulunan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Genç teknik adam İlhan Palut'un kadrosunda görmeyi çok istediği eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban, Konyaspor'u reddetti.
Lider Trabzonspor'un ardından ikinci sırada bulunan İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Genç teknik adam İlhan Palut'un kadrosunda görmeyi çok istediği eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban, Konyaspor'u reddetti.
Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda en ciddi rakibi olan İttifak Holding Konyaspor'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-beyazlıların istediği Trabzonspor'un eski yıldızı Caleb Ekuban, Konyaspor'a transfer teklifiyle ilgili kararını bildirdi.
61 Saat'in haberine göre, İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen eski Trabzonsporlu santrfor Caleb Ekuban'ın Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakmadığını Konyaspor'a belirtildi.
Transferde bir son dakika gelişmesi yaşanmaması durumunda Konyaspor için Ekuban transferi defteri kapandı.