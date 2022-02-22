Ektomorf vücut tipi: Ektomorf nedir, ektomorf beden tipine sahip kişiler için beslenme önerileri

Yeryüzünde bulunun birçok insan birbirinden farklı vücut tiplerine sahiptir. Bu vücut tiplerinden biri ektomorf olarak tabir edilen vücut tipi olmaktadır.

Ektomorf nedir?

Ektomorf, insanların genel olarak sahip oldukları üç vücut tipinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu konu özellikle de vücut tiplerini ve ektomorf vücut tipine sahip durumdaki kişilerin en merak ettiği konulardan biri olma özelliği barındırmaktadır. Bu bakımdan önemli bir konu olarak dikkat çekmektedir. Bu bakımdan ektomorf nedir sorusunun yanıtı insanların sahip olduğu bir vücut tipidir şeklinde verilebilmektedir. Bu sayede ektomorf nedir sorusu bir yanıt bulmaktadır.

Vücut tiplerine göre beslenme farklı şekillerde olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre vücut tipi testi ile ortaya çıkan sonuç % 100 doğru çıkmamaktadır. Ektomorf vücut tipine sahip olan kişiler çok dikkatli beslenmesi gerekiyor. Çünkü kişi eğer günlük alması gereken kaloriden fazla alırsa çok kolay kilo alır. Bir diğer vücut tipi olarak bilinen endomorflar ise 500 kalori az alarak kilo verme potansiyeline sahiptir. Beslenme uzmanlarına göre en şanslı grup yani mezomorf vücut tipli insanlar ise alınması gereken kalori neyse onu alabilirler. Ancak beslenme ve egzersiz programları uygulanmadan önce doktor veya uzman kontrolü şarttır.

Ektomorf vücut tipi nasıl kilo alır?

Kilo almak ve kas kütlesini artırmak isteyen ektomorfların günlük kalori alımlarına 500 kalori kadar daha fazla kalori eklemeleri gerekiyor. Sindirimi daha kolay olduğu için için soğuk yiyecek ve içecekler yerine sıcak yiyecek ve içeceklere beslenme planlarında ağırlık vermeleri gerekiyor.

İşte ektomorf beden tipine sahip kişiler için beslenme önerileri:

Ektomorf beden tipine sahip olan kişiler nasıl beslenmeli?

Et ve Balık

Tavuk

Balık

Deniz ürünleri (karides)

Yumurtalar

Yağsız biftek veya sığır eti

Yağsız veya az yağlı yoğurt veya süt (günde 1 porsiyona kadar devam edin)

Meyve ve sebzeler

çilek

Mango

portakal

Elmalar

Armutlar

Muz

Karnabahar

Yeşil fasulyeler

Brokoli

Kuşkonmaz

Brüksel lahanası

Kabak

Kuruyemiş ve tahıllar