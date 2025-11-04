  • İSTANBUL
Ekspertiz uzmanına büyük şok: Şaseye bağlı kelepçeli poşetten çıkan şeye bakın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir oto ekspertiz merkezinde yapılan rutin araç kontrolü sırasında şaşırtıcı bir olay yaşandı. Şaseye bağlı kelepçeli poşetten çıkan şey, herkesi şoke etti.

Bir oto ekspertiz uzmanı, incelediği aracın şasesine kelepçeyle tutturulmuş bir poşet buldu. Başta büyü ya da muska sandıkları poşetten, aracın yedek anahtarı çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Bir oto ekspertiz merkezinde yapılan rutin araç kontrolü sırasında şaşırtıcı bir olay yaşandı. Uzman, aracın alt kısmındaki şaseye bağlı kelepçeli bir poşet fark etti. Poşetin gizli şekilde yerleştirildiğini gören ekip, içinde büyü ya da muska olabileceğini düşündü.
Poşeti dikkatlice açan oto ekspertiz çalışanları, içinden aracın yedek anahtarının çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

