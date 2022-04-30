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Sağlık Eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi! Bakan Koca tepki gösterdi
Sağlık

Eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi! Bakan Koca tepki gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerinin tutulduğu sistemler arasında hatanın fark ediliğini ve problemin çözüldüğünü duyurdu. Bakan Koca, Türkiye'nin mücadelesini başarısız gösterenlere sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 21:28:00 -
Eksiye düşen vaka sayısı düzeltildi! Bakan Koca tepki gösterdi

Sağlık Bakanlığı tarafından önceki gün açıklanan koronavirüs rakamlarıyla birlikte Türkiye'deki koronavirüs sayısının eksiye düştüğü belirtildi. sistemsel hata ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisandan beri yaşanan senkronizasyon hatası, AKTİF VAKA SAYISININ matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17.259 dur. İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha "ağır" ve Covid-19’la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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