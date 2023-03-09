Ekşisözlük’te büyük dezenformasyon! Ceza için ne bekleniyor Depremzede çadırlarına elektrik sayacı bağladılar iftirası attılar

Ekşisözlük’te dezenformasyon dur durak bilmiyor. Depremzedeler üzerinden devlet düşmanlığı yapılıp hükümete ve Müslümanlara hakaret edildi.

Dün gece yayınlanan bir videoda vatandaşlar için çadırlara çekilen elektrik kutusu ve çadıra uzanan bir elektrik kablosu görüntüsünü elektrik sayacı taktılar diyerek haber yaptılar. Depremzedeler üzerinden yapılan bu manipülasyon haber Ekşisözlük’te yer aldı.

Sosyal medyada ise tepkiler gecikmedi. Yapılan bu haberin asılsız olduğu, takılan kutunun junction box yani elektrik kutusu olduğu yazıldı.

Elektrik kablolarının fazla ısınmasını ve yağmurdan koruyarak elektrik çarpmasını önlemek için takılan bu kutular, elektrik sayacı diyerek yutturulmaya çalışıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İğrenç hakaretlerine devam ettiler

Yapılan bu iftira haberi, “habire dinden ve imandan bahseden ama aslında allahı olmayan AKP hükümeti döneminde depremzedelere reva görülen uygulamadır.



“depremden etkilenen illere fatura göndermeyeceğiz” deyip 2 aylık fatura gönderenler, üstüne bir de limit aşımı tarifesi uygulayıp normalde gelecek olan faturanın da 3 katını yazanlar… şimdi bir de depremzedelerin kaldığı çadırlara elektrik sayacı takıyor” sözleri ile paylaştılar.

Yetkililerin bu site için acilen önlem alması gerekiyor.

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