Eksim Holding 40. Yılını Özel Davetle Kutladı

1986’dan bu yana Türkiye’nin stratejik sektörlerinde 20’yi aşkın iştiraki ve yaklaşık 10 bin çalışanıyla yatırımlarını sürdüren Eksim Holding, 40. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlediği özel davette, iş, kamu ve sanat dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli’nin ev sahipliğinde Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen davete Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve çok sayıda seçkin konuk katıldı.

40. yıla özel sanat buluşması

Eksim’in 40 yıllık yolculuğunun ve gelecek hedeflerinin paylaşıldığı davet kapsamında katılımcılar, Holding’in 40. yılına ithafen restore edilen 40 nadir eseri ve şifa bekleyen nadir eserleri bir araya getiren ‘Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi’nin bir örneğini de ziyaret etme fırsatı buldu. Gecede dünyaca ünlü ebru sanatçısı Garip Ay da canlı performans sergiledi. Sanatçı, ebru sanatı aracılığıyla Eksim Holding’in 40 yıllık yolculuğunu simgesel bir anlatımla davetlilerle buluşturdu.

Davette ayrıca gecenin anısına özel olarak hazırlanan ebru çalışması, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a takdim edildi.

“40 yılı bir sonuçtan çok, önemli bir eşik olarak görüyoruz”

Özel davette konuşan Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, holdingin 40 yıllık yolculuğuna tanıklık eden isimlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tivnikli, konuşmasında değişen dünya koşullarına uyum sağlarken kurumsal değerleri ve ülkeye karşı sorumluluk bilincini korumanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Geride bıraktığımız 40 yılı bir sonuçtan çok, önemli bir eşik olarak görüyorum. Çünkü bir şirket yıllar içerisinde büyüyebilir, faaliyet alanları değişebilir, yeni bölgelere ve yeni ülkelere açılabilir. Ama asıl mesele büyürken neleri koruduğu, neye sadık kaldığı ve kendisinden sonrakilere ne bıraktığıdır. Bu 40 yıl bize şartların hiçbir zaman aynı kalmadığını da öğretti. Ekonomik koşullar, teknoloji, dünyanın dengeleri ve insanların beklentileri sürekli değişiyor. Dolayısıyla değişimin dışında kalmak yerine, neyi değiştireceğimizi ve neyi koruyacağımızı doğru anlamaya gayret ettik. Bizim için korunması gereken taraf hep çok net oldu: Değerlerimiz, iş ahlakımız ve ülkemize karşı duyduğumuz sorumluluk.”

“Yatırımlarımızı ve ülkemize katkımızı sürdürmeye kararlıyız”

Eksim’in faaliyetlerine 1986 yılında mütevazı imkânlarla başladığını dile getiren Tivnikli, “Bugün gıda, yenilenebilir enerji ve elektrik dağıtımı başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren güçlü bir yapıya ulaştık. Görevi devraldığımızda geçmişten aldığımız ölçüyü kaybetmeden, yeni dünyanın şartlarına göre yeni kararlar almaya gayret ettik. Şirketimiz içinde bulunduğumuz sektörlerde yatırımlarını sürdürdü, teknolojiyi ve dijitalleşmeyi iş yapış biçimimizin önemli bir parçası hâline getirdi” dedi.

Türkiye’nin son 40 yılda yaşadığı değişim ve kalkınma sürecine de tanıklık ettiklerini ifade eden Tivnikli, bu süreçte ülke genelinde yatırımlar gerçekleştirmeye ve istihdam oluşturmaya devam ettiklerini belirtti. Eksim Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli son olarak önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla yatırımlarını sürdüreceklerini ancak şirketin sorumluluğunun finansal sonuçlarla sınırlı olmadığının altını çizerek eğitimden kültür ve sanata, gençlerden çevrenin korunmasına kadar farklı alanlarda da imkânları ölçüsünde topluma katkı sunmaya çalıştıklarını ifade etti.