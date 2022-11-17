Ekşili nedir? Ekşili tarifi nasıl yapılır? Erzincan ekşili yemeği tarifi ve ekşili çorba kalori

Ekşili Nedir?

Ekşili, Erzincan mutfağından nefis bir çorba. Ekşili çorba, tandır ekmeğiyle birlikte servis edilir.

Püf noktaları

Eğer çorbaya kıyma eklenmek istenirse, soğan ve biberle birlikte kavruluyor. Ardından sırasıyla diğer malzemeleri eklenerek yapılıyor.

EKŞİLİ ÇORBA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

-1 su bardağı döğme,

-1 çay bardağı mercimek,

-1 çay bardağı haşlanmış nohut,

-3 adet kuru soğan,

-6-7 diş sarımsak,

-yeterince yağ,

-kuru nane, tuz, ekşi ahıdı (sumak),

-1-2 demet semizotu ya da pancarlı yapılacaksa 750 gram pancar, patlıcanlı yapılacaksa 2-3 adet iyi cins patlıcan kullanılabilir.

Ekşili çorba kalori ne kadar?

294 kalori

Sizlere altarnatif diğer tarifimizde veriyoruz.

Ekşili Ve Terbiyeli Sulu Köfte Tarifi İçin Malzemeler

Köftesi için:

300 gram az yağlı dana kıyma

1 yumurta akı (Sarısı terbiyesi için)

2 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı ince bulgur (Ben esmer kullandım)

1 adet küçük kuru soğan

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı ucuyla kimyon

1,5 çay kaşığı tuz

Diğer malzemeler:

2 orta boy patates

2 adet havuç

Yarım çay bardağı sıvı yağ

6 su bardağı su (su miktarını koyuluğuna göre ayarlayın)

Tuz, karabiber

İnce kıyılmış maydanoz

Terbiyesi için;

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limonun suyu

Ekşili Ve Terbiyeli Sulu Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle pirinci yıkayalım.

Daha sonra kase içerisine koyup bulguru da ekleyip üzerini az gecene kadar kaynar su ekleyip 20 dk. bekletelim. Sonra suyunu süzelim.

Patates ve havucu küp şeklinde doğrayalım.

Köftesi için: kıyma, rendelenmiş soğan, suyu süzülmüş pirinç̧, ince bulgur, yumurta akı, tuz ve baharatlarını uygun bir kase içerisine alıp 10 dk. yoğuralım. Yoğurmak çok önemli az yoğurulursa köfteler pişerken dağılır.

Daha sonra harçtan istediğiniz büyüklükte parçalar alın ve yuvarlayın.

Tepsi içerisine 2-3 yemek kaşığı un ekleyip yuvarlanmış köfteleri içerisine koyun. Ara ara salınarak köfteleri una bulayalım.

Tencereye sıvı yağ koyup kızdıralım.

İlk havuçları ekleyip 1-2 dk. kadar soteleyelim.

Sonra patatesleri ekleyip 2-3 tur karıştırdıktan sonra üzerine sıcak su ekleyelim. Su kaynamaya başlayınca köfteleri teker teker ara ara karıştırarak su içerisine alalım. Çok karıştırsanız köfteler dağılır.

Ocağın altını bir tık kısıp yemeğimizi ağır ağır pişirelim.

Köfteler ile sebzeler piştikten sonra ayrı bir kapta yumurta sarısı, limon suyu ve yoğurdu pürüzsüz olana denk karıştıralım. Yemek suyundan iki kepçe terbiyesine ekleyin ve güzelce karıştırın.

Terbiyeyi yavaş yavaş tencereye eklerken bir yandan karıştırın.

Bir taşım kaynadıktan sonra tuz ve karabiberini ekleyip ocaktan alın.

15 dk dinlenme süresinden sonra servis tabağına koyup üzerine maydanoz serpin. Afiyet olsun

Püf noktası: Köfteleri yaparken en son una bulamayı unutmayın.