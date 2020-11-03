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Kadın - Aile Ekşili köfte yapılışı- Ekşili köfte malzemeleri, tarifi
Kadın - Aile

Ekşili köfte yapılışı- Ekşili köfte malzemeleri, tarifi

Ekşili Köfte yapılışı ile yöreden yöreye değişmektedir. Genellikle yaygın olan Ekşili Köfte ise Edirne yöresine ait. Köftenin terbiyeli ve ekşili hali olan nefis ekşili köfte tarifi haberimizde. Ekşili köfte nasıl yapılır? İşte ekşili köfte tarifi, yapılışı...

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:27:00 -
Ekşili köfte yapılışı- Ekşili köfte malzemeleri, tarifi

Türk Mutfafğı'nın en lezzetli yemeklerinden biri olan ekşili köfte tarifi sizlerle...

Ekşili köfte tarifi

Malzemeler

Yarım kg kıyma
1 soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım su bardağı pirinç
3 su bardağı su
1 limon
1 yumurta sarısı
1 çorba kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber

Yapılışı

Soğanı rendelenir, pirinç yıkanıp süzülür. Maydanozlar ince ince kıyılır. Kıyma derin bi kaba alınır. Soğan, prinç, maydonoz, tuz ve karabiber kıymaya eklenir. Kıymayı yoğurun ve küçük yuvarlak parçalar halinde tepsiye dizin. Suyu tencereye alıp tuz ve tereyağı ekleyerek kaynatın. Köfteleri ilave edip orta ateşte 20 dakika kadar pişirin. Bir kasede yumurta sarısıyla limon suyunu çırpılır. Yemeğin suyundan 1-2 kaşık ekleyip karıştırarak ılıştırılır. Hazırladığınız terbiyeyi kaşık kaşık tencereye ilave edip ateşten alın..

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