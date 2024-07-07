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Kadın - Aile Ekşili köfte tarifi! Ekşili köfte nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? Tam kıvamında böyle kolay olanı yok
Kadın - Aile

Ekşili köfte tarifi! Ekşili köfte nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? Tam kıvamında böyle kolay olanı yok

Yeniakit Publisher
2024-07-07 23:10:00 - 2024-07-08 01:15:08
Ekşili köfte tarifi! Ekşili köfte nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? Tam kıvamında böyle kolay olanı yok

Geleneksel ekşili köfte yemeği pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Şeflerin oldukça sevdiklerini söylediği ekşili köftenin tarifiyse son derece kolay! Tam kıvamında nefis ekşili köfte çorbası hazırlıyoruz. İşte evde kolay ve pratik bir şekilde hazırlanabilen ekşili köfte tarifi...

Ekşili köfte birkaç püf noktaya dikkat ederek son derece kısa süre içinde hazırlanabilecek yemekler arasında yer alıyor. Peki, pratik ve az bir malzemeyle kolayca hazırlanabilen ekşili köfte nasıl yapılır? Geleneksel Türk yemeğinin püf noktaları nelerdir? İşte ekşili köfte tarifi hakkında merak edilenler...

EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ

Ekşili köfte malzemeleri nelerdir?

250 gram kıyma
Yarım çay bardağından bir parmak fazla ince bulgur veya pirinç
Karabiber, kimyon, yenibahar, kekik, nane, tuz
2 su bardağı yoğurt
1 tepeleme çorba kaşığı un
1 yumurtanın sarısı
1 limonun suyu
1/2 litre su
1 adet et bulyon

EKŞİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfteleri hazırlamak için kıyma, bulgur ve baharatları bir kaba alın ve iyice özleşinceye kadar 5-8 dakika yoğurun.
Bir tepsinin tabanını un ile kaplayın.
Hazırladığınız harçtan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuz ortasıyla yuvarlayın, ihtiyaç duyarsanız parmağınızla avucunuza biraz su sürebilirsiniz.
Yuvarlanmış köfteleri un kaplı tepsiye koyun.
Köfteler tamamlanınca büyükçe bir tencereye 1 buçuk litre su koyup kaynatın ve et bulyonu ekleyin.
Bu sırada terbiyeyi hazırlamak için geniş bir kaba yoğurdu alın, üzerine unu eleyin, bir yumurta sarısını ve limonu ekleyin.
İyice karıştırın ve köftelerin kaynadığı sudan iki kepçe sıcak suyu yavaşça ve sürekli karıştırarak terbiyenin olduğu karışıma ekleyin.
Hazırlanan terbiyeyi yavaşça ve yine karıştırarak köftelerin üzerine ekleyin.
Ara sıra karıştırarak 20-25 dakika pişirin.
Pişen çorbanın üzerine istediğiniz miktarda yağın içinde hazırlayacağınız nane ve kırmızı biberli sostan dökün, tuzunu da bu aşamada ekleyebilirsiniz.

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