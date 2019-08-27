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Ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte tarifi

Sulu yemeklerin içerisinde oldukça tercih edilen bir yemek olan ekşili köfte Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. Ekşisini kıvamını tutturmak maharet gerektirir. Doğru tarif ile ekşili köfteyi çok lezzetli bir şekilde hazırlamak mümkün. Peki Ekşili köfte nasıl yapılır? İşte sizler için hazırladığımız ekşili köfte tarifi...

27 Ağustos 2019 Salı 23:02
Ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte tarifi

Sulu yemeklerin içerisinde oldukça tercih edilen bir yemek olan ekşili köfte Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. Ekşisini kıvamını tutturmak maharet gerektirir. Doğru tarif ile ekşili köfteyi çok lezzetli bir şekilde hazırlamak mümkün. Peki Ekşili köfte nasıl yapılır? İşte sizler için hazırladığımız ekşili köfte tarifi...

Ekşili Köfte nasıl yapılır?

Köftesi için Malzemeler:

¼ su bardağı pirinç – 5 dakika haşlanmış ve süzülmüş
1 adet soğan- rende
1 adet yumurta
Tuz
Karabiber
350 gr. kıyma
Un – köfteleri kaplamak için
Zeytinyağı
2 adet havuç – dilimlenmiş
1 adet kereviz – küp doğranmış
2 adet patates – küp doğranmış
7 su bardağı sıcak su

Meyanesi için Malzemeler:

1 adet yumurta
1 limonun suyu

Yapılışı:

Pirinçleri çok az suda hafif yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın.

Pirinçler soğuduktan sonra derin bir kapta; rendelenmiş soğan, kıyma, tuz, karabiber, yumurta ve pirinçleri iyice yoğurun.

Geniş bir tepsiye un dökün ve yayın.

Kıymalı harçtan fındık büyüklüğünde köfteler yapıp unlu tepsiye koyun. Tüm köfteleri hazırladıktan sora tepsiyi sallayarak tüm köfteleri iyice unlayın.

Tencereyi ocağa alın, zeytinyağı ekleyin ve ısıtın, havuçları ekleyip yaklaşık 1 dakika kadar soteleyin, ardından sıcak suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Su kaynayınca köfteleri, patatesleri ve kerevizleri ekleyip tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte 20 dakika pişirin.

Tüm malzemeler pişince ocaktan alın ve ılımaya bırakın.

Köfteli karışım ılınınca bir kasede yumurta ve limon suyunu iyice çırpın.

Köftenin suyundan bir kepçe alın ve sürekli çırparak yumurtalı karışıma ilave edin.

Birkaç kepçe daha suyu aynı şekilde ekleyerek karışımın ılınmasını sağlayın. Ardından yumurtalı karışımı köftelerin üzerine dökün ve sıcak servis edin.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 23:02
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