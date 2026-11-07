Eksikler Reis'ı kara kara düşündürüyor
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Trabzonspor, deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, Alanya'ya 8 eksikle gitti.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde saat 13.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen taktik antrenmanla hazırlıklarını noktalayan bordo-mavililer, Alanya'ya 8 eksikle gitti. Cihan Çanak, Aral Şimşir, Tim Jabol-Folcarelli, Ruslan Malinovskyi, Franculino Dju , Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Onuralp Çevikkan ise antrenman eksiği nedeniyle kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un 20 kişilik Alanya kafilesinde şu isimler yer alıyor:
"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu ve Paul Onuachu."