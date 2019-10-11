Eksik prim nasıl tamamlanır? Yaşı doldurduğu halde primi eksik olanlar ne zaman olacağını merak ediyor. Her çalışan emekli olacağı günün hayalini kurmakta. Emekliliğe az kaldı diye sevinenlerin büyük bir kısmı ya emeklilikte yaşa takılıyor ya da eksik yatırılan prim günlerine. Peki eksik prim günü olanlar emekli olabilir mi? Staj veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanlar nasıl borçlanır? Eksik yatırılan prim nasıl doldurulur? Primi eksik olan sigortalı nasıl emekli olur?

Emekli olup, huzurlu bir hayat geçirmek her çalışanın hayali. Fakat emeklilikte yaşa takılanlar ve eksik prim günü olanların sayısı da oldukça fazla. Borçlanma yöntemi ile eksik prim günü sayısı kapatılabiliyor. Peki bu yöntem nasıl işliyor? Neler yapmak gerekiyor? Prim günleri eksik olanların nasıl emekli olabileceğini ve neler yapmaları gerektiğini sizler için araştırdık.

Askerlik borçlanmasıyla nasıl emekli olunur?

Askerden önce sigortanız yoksa, bu günleri borçlanarak sigorta başlangıcını öne çekbilirsiniz. Borçlanmayla özellikle sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesine çekilirse büyük avantaj sağlar. Kademeli sistemin geçerli olduğunu da düşündüğümüzde, sigortayı 1 gün öne çekmek 1 yıl erken emekli olmanızı sağlar. 540 (18 ay) askerlik borçlanmasının maliyeti bugün için en az 10 bin 238 TL. Yani günlük 18.96 TL'dir.

Engelli çocuğuna bakana emeklilik hakkı

Engelli çocuğu olan kadınlar: 1 Ekim 2008’den sonra prim ödeme gün sayılarının dörtte biri (yüzde 25’i) prim ödeme gün sayısına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Örneğin; sigortalı 1 Ekim 2008’den sonra 3000 gün prim ödesin. Bu prime 750 gün daha eklenecek. Ayrıca 2 yıl 8 günlük süre de emeklilik yaşından düşülecek.

Doğum borçlanması ile eksik prim tamamlama

Doğum borçlanması da yıllarca çalışmak yerine yaş şartını tamamlayanlar için erken emekli olmayı sağlıyor. Doğum borçlanması yapılabilmesi için çocuğun sigorta başlangıç tarihinden sonra doğmuş olması gerekiyor. Sigorta başlangıcı çıraklık ya da stajyerlik kapsamında olan kadın sigortalıların staj ya da çıraklık sigortası giriş tarihinden sonra doğan çocukları için de doğum borçlanması yapma hakları var.

Staj veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanlar nasıl borçlanır?

Normalde staj süresi sigortalılığı emeklilik için başlangıç kabul edilmiyor. Ancak, SGK’nın 2010/106 sayılı genelgesine göre mesleki stajı veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanlar isterlerse doğum borçlanması yapıp emekliliklerini 4 yıl öne alabilir. Doğum borçlanması için bugün 1 çocuk için en az 13 bin 651 lira, 2 çocuk için 27 bin 302 lira, 3 çocuk için 40 bin 953 lira ödemek gerkiyor.

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