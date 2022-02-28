Eksik sigorta primleri nasıl ödenir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı sigortalı çalışanlar eksik olan prim borçlarını ödeyerek daha erken emekli olabilme hakkına sahiptir. Sigortalı çalışanlar eksik prim günleri için SGK geriye dönük eksik prim başvurusu yaparak, prim ödemelerini alabileceklerdir. Bu ödemeler emekli olduktan sonra kişilere verilecektir. Emekli olmak isteyenler ve emeklilik yaşı gelen kişiler için uygulanabilir olan geriye dönük borçlanma hakkı için bazı prim koşulları mevcuttur. Emekli olacak kişinin cinsiyet ve geçmişte almış oldukları zorunlu izinler gibi hususlar bu şartları belirler.

Eksik primler nasıl tamamlanır?

Geriye dönük borçlanma işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle, kişilerin başvuru yapması gerekmektedir. Bu başvuru Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek ya da Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitelerinden ve e-devlet üzerinden başvuru işlemi gerçekleştirilebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi dairesine giderek başvuru yapacak olan emekli adayları, kurumun istemiş olduğu belgeleri eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir.

Prim günü eksik olanlar emekli olabilir mi?

Çalışmaya ara vermiş olanlar ya da prim gün sayısı eksik olanlar da isteğe bağlı sigortalı olup, eksik prim gün sayılarını tamamlayıp, emekli olabilir, emekli maaşı alabilir hatta sağlık hizmetinden de yararlanabilirler. İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, Bağ-Kur kapsamında sayılıyor ve Bağ-Kurluların sahip olduğu şartlara tabi oluyorlar.

Eksik primler doğum borçlanması ve askerlik borçlanması ile tamamlanabilir.

- Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.

- Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.

- Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır

- Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.

- İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

Askerlik borçlanması, vatani görevini yerine getirmek için askere giden erkeklere emeklilikleri konusunda sunulmuş bir hak olarak tanımlanmakladır. Bu durum emeklilik yaşı için büyük bir önem arz etmekte ve askerlikte geçirilen sürenin emekliliğe dahil edilmek üzere primin yatırılmasına denir. Askeri borçlanma için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar; Genellikle askerde bulunanErkek çalışanların vatani görevlerini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekiyor. Ayrıca bu haktan yararlanmaya yedek subay okulunda geçen süre de dahil edilmektedir.

Kimler isteğe bağlı sigortaya başvurabilir?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,

Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

18 yaşını dolduranlar.

İsteğe bağlı sigorta için nereye ve nasıl başvurulur?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.

5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.