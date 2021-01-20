Eksik prim nasıl tamamlanır? Eksik prim son dakika haberleri

Yaşı dolup primi eksik olanlara emeklilik 2020, yaşını doldurup primi eksik olana emeklilik var mı? SGK eksik prim tamamlama haberleri yakından takip ediliyor. TBMM’de kabul edilen SGK borç yapılandırma başvuruları devam ediyor. Söz konusu Karar üzerine, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin (31 Ocak 2021 tarihinin tatile rastlaması nedeniyle) 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini 31 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021’e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Peki eksik prim tamamlanılarak emeklilik nasıl olur?

Eksik prim nasıl tamamlanır?

Eksik prim günüyle emeklilik, ilk defa hangi tarihte sigortalı olarak işe başlandığına ve çalışma statüsüne göre değişiyor. Sigortalı olarak ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999'dan önce olan erkek ve kadınlar, 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık şartıyla SSK’dan emekli olabiliyorlar. Bu iki koşulun yanı sıra erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş koşulu aranıyor. Emeklilik yaşı, üç koşulun yerine getirildiği tarihe göre değişiyor. 23 Mayıs 2014 tarihine kadar üç koşulu yerine getirenlere kademeli yaş uygulanıyordu. Üç koşulu bu tarihten sonra yerine getirebilen erkekler 60, kadınlar 58 yaşında SSK’dan emekli olabiliyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılığı bulunan erkek 60 yaşında, kadın ise 58 yaşında SSK statüsünde emekli olmaya hak kazanır.

2008’den sonra sigortası olanlar ne zaman emekli olur?

✓ 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan SSK’lılar 3600 gün yerine 4500 prim günüyle ve 15 yıl yerine 25 yıl sigortalılık koşulunu yerine getirdiklerinde emekli olabilirler.

✓ Söz konusu tarihler arasında işe girerek 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık koşulunu yerine getiren kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında SSK’dan emekli olabilirler.

✓ 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan BAĞ-KUR’lular ise 5400 gün prim ödemiş olmak koşuluyla kadınlar 60, erkekler 62 yaşında emekli olabilir. 9000 prim gününü tamamlamış BAĞ-KUR’lular normalde kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilecek iken eksik prim günüyle iki yıl daha geç emekli olabiliyorlar. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe girenler için eksik prim günüyle emeklilikte SSK (4/a),BAG-KUR (4/b),Emekli Sandığı (4/c) ayrımı kaldırıldı. Söz konusu tarihten sonra işe girmiş olan bu üç gruptaki çalışanlar, 5400 prim gününü tamamladıklarında, normal yaştan 3 yıl geç emekli olabilecek. 5400 prim gününü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olacak. 5400 prim gününü tamamlama süresi uzadıkça, yaştan emeklilik her 2 yılda 1 yaş uzayacak. Ancak, emeklilik yaşı hiçbir koşulda 65’i aşamayacak. Askerlik ve doğum borçlanması yapılarak da eksik primler tamalanır.

Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar?

2021 yılı asgari ücret tutarı brüt 3.577 lira net 2.825 lira 90 kuruş oldu. Yeni Asgari ücret ile birlikte borçlanma primleri de arttı. Buna göre 2021 yılı doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.