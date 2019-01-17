Eksik günleri isteğe bağlı ödemek mümkün

Soru: Emekli olmama bir buçuk sene kaldı. Askerlik borçlanması ödersem sigorta başlangıcım 14.7.1999 tarihine gelecek. Bu durumda 3600 gün prim için sadece 393 gün prim eksiğim kalacak. İşveren beni ay sonunda işten çıkaracak. Sigortalı iş bulamazsam eksik günümü dışarıdan ödeme yoluyla tamamlayabilir miyim? Oğuzhan D.

Cevap: Herhangi bir sigortalılığı bulunmayan kişiler isteğe bağlı olma dilekçesi vererek primlerini dışarıdan ödeyebilir. Emeklilik için kalan süreyi dikkate aldığımızda sigortalı çalışmanızın olmadığı dönemde isteğe bağlı başlatıp 3600 gün primi tamamlayana kadar her ay primlerini muntazaman ödemeniz gerekiyor.