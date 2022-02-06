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Medya Ekşi Sözlük'ün gayr-i meşru çocukları evli kadınların namusuna göz dikti! BTK ne işle meşgul?
Medya

Ekşi Sözlük'ün gayr-i meşru çocukları evli kadınların namusuna göz dikti! BTK ne işle meşgul?

Milli ve manevi değerlere yönelik hakaretleri ile gündemden düşmeyen Ekşi Sözlük'ün gayr-i meşru çocukları, açtıkları son başlıkla "namus" kavramından yoksun olduklarını da gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 16:41:00 -
Ekşi Sözlük'ün gayr-i meşru çocukları evli kadınların namusuna göz dikti! BTK ne işle meşgul?

 Yeniakit.com.tr 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) denetimindeki Ekşi Sözlük, milli ve manevi değerlere "özgürce" hakaret etmeyi sürdürürken, evli kadınların namuslarına göz dikecek kadar ileri gitti.

Ekşi Sözlük'ün gayr-i meşru yazarları, "Evli bir kadını elde etmenin yolları" başlığını açarak, "namus" kavramından ne kadar uzakta olduklarını gözler önüne serdi.

BTK ne işle meşgul?

Müslümanların dini değerlerine hakaret ederek sinir uçları ile oynayıp, Türk örf ve adetlerini de hedef almaktan geri durmayan Ekşi Sözlük'ün, BTK denetimindeki bir alanda pervasızca evli kadınların namusunu gündeme getirirken, BTK yetkililerinin bu ahlaksızlık çukuru için neden harekete geçmediği merak konusu oldu.

 

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