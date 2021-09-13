Ekşi Sözlük'ten Yeni Akit'e destek! "Mahremiyet" rezaleti onları bile çileden çıkardı

Genç kızların vücutlarının teşhir edildiği ahlaksız yarışma "Miss Turkey"de büyük bir skandal yaşandı. Rezil programın sunucuları Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, karşılarındaki yüzlerce kişiye aldırış etmeden yatak odalarında yaşadıkları mahremiyeti utanıp sıkılmadan rahatça anlattı.

Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren ülkenin başına bela edilen sözde güzellik yarışmaları her yıl yeni bir rezillikle gündem oluyor.

"Miss Turkey" sunucuları Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in programda sarf ettiği sözler "bu kadar olmaz" dedirtti.

Programı sunmak için sahneye çıkan Eser Yenenler, eşine "Bırak ben sunayım istersen. Sen kendini bana bırak" dedi. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in cevabı ise ekran başındaki kişilere "ne ahlak ne mahremiyet kaldı" dedirtti.

Berfu Yenenler, yüzlerce seyircinin önünde "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" şeklinde cevap verdi.

Berfu Yenenler'in eşiyle yatak odasında yaşadıklarını gözler önüne sermesi büyük tepkiyle karşılandı.

Berfu Yenenler'den pişkin cevap

Gelen tepkilere cevap veren Berfu Yenenler büyük bir pişkinlik örneği sergiledi ve şunları söyledi:

"Karı-koca arasındaki naif bir şakadan bile duyar kasmak isteyenler için şunu söylemek isterim; Televizyonda öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke. Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üstüne durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için kendimi hiç rahatsız hissetmiyorum. Açıkçası bana bu alanı açtığı için de ekstra teşekkür ederim kocacığım."

Ekşi Sözlük kullanıcıları bile çileden çıktı

Eşiyle yatak odasında yaşadıkları mahremiyeti utanıp sıkılmadan gözler önüne seren Berfu Yenenler'in rezil sözleri Ekşi Sözlük kullanıcılarının bile büyük tepkisini çekti.

Yeniakit'in Berfu Yenenler hakkında yaptığı haber Ekşi Sözlük'te gündem oldu. Yeniakit'e destek veren bazı Ekşi Sözlük kullanıcıları Berfu Yenenler'in yaptığı bel altı espriye olan tepkilerini şu paylaşımlarla dile getirdi: