Ekşi Sözlük'ten bir skandal daha! Şehitlere dil uzattılar

Yeniakit.com.tr

Kontrol ve hukukun işlemediği Ekşi Sözlük adlı sitede bu kez de Şehid Yasin Börü'yü hedef aldılar.

Sürekli Allah'a, Peygamber Efendimize ve değerlerimize hakaret edilen sitede bu kez Şehid Yasin Börü hakkında, "Keşke böyle çocukları terör örgütlerine kaptırmasaydık. İslami terörün askeri olup pisi pisine giden bu çocuğun kendi gibi sokaklarda büyüyen bir sürü kardeşi ve anne babası olduğu açık" şeklinde çirkin sözler sarf edildi.

Uzun süredir bu hakaret karşında adım atılması gerektiğini savunan sosyal medya kullanıcıları, yetkililere sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak sosyal medya platformu Twitter'da #EkşiTerörü kapatılsın başlığı açıldı.

Gazeteci Hacı Yakışıklı, "Ekşi Sözlük kapatılmalı! Hayır öyle değil; lağım çukurunu nasıl logar kapağıyla kapatıyorsan öyle kapatılmalı! Kendi foseptiklerini kendileri solusun; mukaddes değerlere sövenlere sessiz kalınmamalı! Ebrehe'nin filleri vardı, bunlar bildiğin Ebrehe'nin öküzü!" diyerek tepki gösterdi.

Misvak Caps

EkşiTerörü'nün saldırmadığı, hakaret etmediği dini ve milli hiç bir kutsalımız kalmadı. Artık müsamaha gösterilmemeli!

Cemile Taşdemir

Ekşi sözlük denen çukurda sırf görüşümüzden dolayı yığınla hakaret ve küfürler yer almaktadır. Ekşi Sözlük hakaret ettiriyor biz burada yazınca mağduru oynamaya geçiyorlar.

Furkan Solmaz

Milli ve manevi değerlere hakaret eden , İslam ve devlet düşmanı ekşi sözlük kapatılsın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi

Türkiye düşmanlarının ve terör yandaşlarının buluşması noktası olan lağım çukuru Ekşi Sözlük'te tepki çeken bir başlık daha açıldı.

"RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yorum yapan bir Ekşi Sözlük soytarısı, halkın oylarıyla başa gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen ölümle tehdit etti.

Söylediklerinin yanına kar kalacağını bilerek klavye başından delikanlılık taslayıp rezil sözler sarfeden karaktersiz şahıs, AK Parti'ye oy veren vatandaşlara "cahil" ve "yobaz" diyerek hakaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşadığı sürece Türkiye'yi yönetmeye devam edeceğini belirten şahıs, "Bu yüzden birisi öldürsün şu herifi" şeklinde küstah ifadeler kullandı.

Ekşi Sözlük soytarısı yaptığı skandal yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Aktroll değilim ve o kadar da düşmedim ancak başlık sahibi arkadaş haklı. Maalesef ülkemizdeki cahil ve yobaz kesim buna son vermediği müddetçe RTE ölene kadar maalesef başımızda kalır. Bu yüzden birisi öldürsün şu herifi."

Söz konusu paylaşım büyük tepkiyle karşılanırken vatandaşlar devlet yetkililerinin harekete geçerek Başkan Erdoğan'ın öldürülmesini isteyen şahsın derhal yakalanmasını istedi.





