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Gündem Ekşi Sözlük yine pislik kustu! Türkiye’nin uzay serüvenini aşağılamaya başladılar
Gündem

Ekşi Sözlük yine pislik kustu! Türkiye’nin uzay serüvenini aşağılamaya başladılar

Yeniakit Publisher
2024-01-19 10:53:00 -
Ekşi Sözlük yine pislik kustu! Türkiye’nin uzay serüvenini aşağılamaya başladılar

Dini değerlere, şehitlerimize ve askerlerimize hakaretlerin bitmediği; yalan haberlerin yayıldığı Ekşi Sözlük’te yine aşağılık bir başlık açıldı. Uzaya giden ilk Türk Alper Gezeravcı’nın yapacağı uzay deneylerini iğrenç ifadelerle aşağıladılar.

Yalan haberler ve dini değerlere hakaret dolu paylaşımların yapıldığı Ekşi Sözlük'le ilgili yeni bir kampanya başlattılar

Türkiye nefesini tutmuş İlk Türk uzay yolcusu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'yı konuşurken, ekşi sözlük lağım sitesinde iğrenç başlıklarla karalama kampanyası başladı.

Uzayda yapılacak deneyleri birbirinden aptalca ifadelerle küçümseyen ekşi sözlük tepki çekti.

İşte başlatılan itibarsızlaştırma kampanyasından bazıları…


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