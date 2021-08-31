Ekşi sözlük lağımına CHP sahip çıkıyor
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yayınladığı çirkin hakaret ve küfürlerle tepki toplayan Ekşi Sözlük’ün pisliklerine destek verdi.
Yavuz Selim İstanbul
CHP’nin bütün küfür ve hakaretlerine sahip çıktığı Ekşi Sözlük sitesindeki rezilliklerin boyutu inanılmaz boyuta ulaştı.
Zıvanadan çıktılar
Korkunç provokasyon ve tehdit mesajlarını gündeme getirdiğimiz Ekşi Sözlük, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un pisliklerine destek çıkması üzerine iyice çirkinleşti. CHP’li Özkoç’un “Ekşi Sözlük’e saldırarak gençlerin sesini kısmaya çalışıyorlar. Aktrollere, saray beslemelerine yedirmeyiz” sözleriyle sahiplendiği sitede dini değerlere, seçilmiş liderlere ve ailelerine, kahraman şehitlerimize, polislerimize ve afetzedelere yönelik çirkin üslubun seviyesi artırıldı.
Arkalarında CHP var
Ekşisözlük sitesinde Cenab-ı Allah’a, Peygamber Efendimiz’e, Kur’an-ı Kerim’e, Ezan-ı Muhammedi’ye yönelik galiz küfürler şikayetlere rağmen kaldırılmazken; şehit Ömer Halisdemir ve Yasin Börü’ye çirkin hakaretler yöneltildiği, şehit kızına dil uzatıldığı, Başkan Erdoğan’a ve merhum annesine ağza alınmayacak sözler sarf edildiği tespit edildi.