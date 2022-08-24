Ekşi Sözlük insanlıktan çıktı! Kazada ölen kadın için ‘Karşıdan karşıya geçerken ölen kara çarşaflı’ sözleri!

Sakarya’nın Karasu ilçesinde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Semiha Erarslan’a minibüs çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen pazar günü Karasu-Kocaali yolu üzeri Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Semiha Erarslan’a, S.Ö. yönetimindeki minibüs çarptı. Havaya savrulan Semiha Erarslan, ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Erarslan’ı Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Erarslan, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘’KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN KARA ÇARŞAFLI KADIN’’ SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Skandalların ve iğrençliklerin döndüğü Ekşi Sözlük’te bir kullanıcı, ‘’Karşıdan karşıya geçerken ölen kara çarşaflı’’ başlığıyla olayla ilgili skandal bir yorum yaptı. ‘’Ne bir çevre kontrolü, ne bir dikkat, ne de mantık. Bodoslama bir şekilde karşıya koşuyor ve kaçınılmaz son gerçekleşiyor.’’ diyen kullanıcıya tepki gösterildi.