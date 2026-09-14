Ekşi mayalı tam buğday ekmeği! Eğer bu olursa tamam: 6 çorba kaşığı (200 mm) kullanılabilir!

Ekşi mayalı tam buğday ekmeği tarifi

Malzemeler:

Sert ekşi maya hazırlamak için:

1 cup beyaz un

6 çorba kaşığı oda ısısında su

1 cup ekşi maya

Ekmek hamuru için:

3 + 1/4 cup beyaz un

2 cup tam buğday unu

yukarıdaki tarifle hazırladığınız sert ekşi maya

2 cup su

2 + 1/2 çay kaşığı tuz

Cup ölçüsü yerine standart boy 200 mililitrelik su bardağı kullanabilirsiniz.

Hazırlanışı:

Önce sert ekşi mayayı hazırlayıp üstünü örtün, 4 saat kadar oda sıcaklığında bekletin, sonra buzdolabına kaldırın bir gece bekletin.

Hamuru hazırlamadan 1 saat önce ekşi mayayı buzdolabından çıkartın, 6 parçaya bölün.

Tuz hariç bütün malzemeleri büyükçe bir kaseye koyun ve parçalara ayırdığınız ekşi mayayı da ekleyip yoğurun. Hamuru üstü kapalı olarak 30 dakika dinlendirin. Ardından tuzu ekleyin ve yumuşak pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğurun. Hafifçe yağladığınız bir cam kaseye koyun ve üzerini örtün. Bu arada isterseniz hamuru yarım saat ara ile 2 ya da 3 kere katlama yapabilirsiniz. Hamur kabarana kadar bekletin.

Kabaran hamuru ikiye bölüp şekil verip tepsiye yerleştirin ya da pişirmek istediğiniz kapların içine koyup üzerini örtün ve iyice kabarana (bu sekilde fırına girmeye hazır olana kadar) kadar bekletin (en az 4-5 saat). Ekmek hamurları iyice kabardıktan sonra ya hemen pişirin.

Ya da şekil verip kaplara aldıktan sonra buzdolabında hacmi iki katına çıkana kadar bekletin. Buzdolabında bekletirseniz fırına vermeden bir-iki saat önce de buzdolabından çıkarıp hafifçe ısınmasını sağlayın ve pişirin.

Fırını 230 derecede ısıtın, içine buhar yapmak için buzlu su dolu bir kap koyun. Hamurların üstünü keskin bir bıçakla kesip fırına verin. 5 dakika sonra ısıyı 220 dereceye düşürüp, 30 dakika kadar pişirin. (Pişme süresi fırın ısınıza göre değişecektir.)

Döküm tencerede pişirecekseniz; Fırını 5 dakika 250 derecede ısıtın. Ekmek hamurunu yağlı kağıt üzerinde, soğuk tencereye alın ve kapağını kapatın. Fırına verin, fırın ısısını 230 dereceye düşürün. 25-30 dakika sonra kapağını açın, ısıyı 210 dereceye düşürün ve 20 dakika kadar daha pişirin.

Piştiğinden emin olunca fırından çıkarıp ekmekleri soğutma teline alın. Pün noktasında en önemli detayı unutmayın: 6 çorba kaşığı oda ısısında su kullanacak. Ekşi mayalı tam buğday ekmeği, katkı maddesi içermediği ve geleneksel yöntemlerle fermente edildiği için gerçekten doğal ve en sağlıklı ekmek türlerinden biridir. Ekşi mayalı tam buğday ekmeği içerdiği kompleks karbonhidratlar ve B vitaminleri sayesinde vücuda uzun süreli ve dengeli bir kaynak enerji verir.