Ekşi maya tarifi | Ekşi maya nasıl yapılır? En kolay ekşi maya tarifi

Ekşi maya neden faydalı?

Ekşi Mayanın içerdiği vitaminler, B1 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, folat, niasin, riboflavin, E vitamini; Mineraller ise, selenyum, demir, manganez, kalsiyum, magnezyum, fosfor, çinko ve potasyumdur. Ayrıca benzersiz dengeli protein ve yağ asitleri içerir.

Ekşi Maya Nedir?

Hemen hemen her ülkenin mutfağında baş köşeye oturan ekmeğin un, tuz ve sudan sonra en önemli yapım maddesi mayadır.

Ekşi maya ise üretiminin doğal olması nedeniyle sağlık tutkunlarının tercihi. Üzüm kabuğundan elde edilen “Saccharomyces cerevisiae” adlı oksijensiz solunum yapabilen bir maya türüdür ekşi maya.

Bu maya bira, şarap gibi içeceklerin mayalandırılmasında da kullanılır. Ekmeğe kabarcıklı bir yapı sağlayan etkiyi mayanın karbondioksit üretimi verir.

Canlı olan maya oksijensiz solunum yaparak mayalandırma işlemini gerçekleştirir ve fermantasyon sonucu oluşan karbonhidrat ekmeğin kabarmasını sağlar.

Yapımı özel ilgi, sabır ve emek isteyen ekşi maya doğanın en lezzetli mucizelerinden biridir.

Ayrıca ekşi maya özeldir. Herkes kendine has bir tarife sahip olan ekşi maya yapabilir.

Öyle ki hamur işlerinin güzelliği ile ünlü iki ülke İtalya ve Fransa’da asırlardır yaşatılan ekşi maya türleri aile sırrı olarak saklanmaktadır.

Siz de kendi sırrınızı yaratabilir, ekşi maya faydaları ile donatılan çıtır çıtır ve mis kokan sağlıklı ekmekler pişirebilirsiniz.

Ekşi Maya Yapımı

Ekşi maya yapımının en önemli malzemesi sabır. Yalnızca un ve su kullanılarak ekşi maya yapabilirsiniz.

Ancak kaliteli bir ekşi maya mutlaka üzüm ya da nohut ister. Kabuklu bir avuç üzüm, sterilize bir cam kavanoz, kaliteli un ve içme suyu: bu dört temel malzeme ekşi maya yapmak için yeterli. Unun çeşidi ise önemli değil, çavdar, buğday ya da istediğiniz bir un çeşidi olabilir. Malzemelerimiz hazır olduğuna göre ekşi maya hazırlama işlemine başlayabiliriz: Bir avuç kabuklu üzümü küçük küçük doğrayıp cam kavanozun içine atın. 1 su bardağı unu ve 1 su bardağı suyu kavanoza ekleyin. Kuru ve temiz bir bezle kavanozu sararak sıcak bir ortamda 1 gün bekletin. Fermantasyon başlaması için bazen bir gün yetse de bu işlem 4-5 gün alabilir.

Karışımınızın üzerinde minik baloncuklar oluşursa, mayanız yaşıyor demektir. Dilimlediğiniz üzümleri tahta kaşık yardımıyla çıkarın. Ekşi mayanızın yarısını kullanmak için başka bir tabağa alın. Kalan mayanıza biraz su ve un ekleyerek beslemeye devam edin. Ekşi mayanızın hazır olup olmadığını anlamak da oldukça basit. Eğer mayanız suya konduğunda dibe çöküyorsa biraz daha beklemelisiniz çünkü mayanız henüz hazır değil. Su üzerinde yüzdüğünde mayanızı kullanabilirsiniz.