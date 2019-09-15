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Ekşi mandalina reçeli tarifi! Ekşi mandalina reçeli nasıl yapılır?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte mandalina tezgahlardaki yerini almaya başladı. Ancak mandalinaların çoğu henüz çok fazla tatlı değil. Aldığınız mandalinaları yemekte güçlük çekiyor ve ziyan olmasın istiyorsanız; onları reçel yaparak değerlendirebilirsiniz. İşte, ekşi mandalina reçeli tarifi...

15 Eylül 2019 Pazar 19:49
Ekşi mandalina reçeli tarifi! Ekşi mandalina reçeli nasıl yapılır?

Sonbaharın gelmesiyle birlikte mandalina tezgahlardaki yerini almaya başladı. Ancak mandalinaların çoğu henüz çok fazla tatlı değil. Aldığınız mandalinaları yemekte güçlük çekiyor ve ziyan olmasın istiyorsanız; onları reçel yaparak değerlendirebilirsiniz. İşte, ekşi mandalina reçeli tarifi...

Ekşi mandalina reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 10 adet mandalina
  • 2 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı mandalina suyu
  • 1 su bardağı su
  • Limon suyu
  • 7-8 adet karanfil 

Öncelikle işe mandalinaları yıkayarak başlayın.

Mandalinaların beyaz sirke damlattığınız suyun içerisinde en az 8 saat bekletin.

8 saatin sonunda mandalinaların suyu dökün ve bir tencereye alın.

Tencerenin içerisine bir miktar su ekleyip bir taşım kaynatın.

Ardından suyu süzüp ve tencereye yeni su ekleyin.

Mandalinalar 10 dakika daha kaynatın.

Kaynatma işleminin ardından mandalinalar ince dilimler halinde kesilir.

Bir tencereye su, mandalina suyu, şeker ve karanfiller alınıp kaynamaya bırakılır.

Şerbet koyulaşmaya başlayınca tencereye mandalina dilimleri eklenir.

Reçel kıvam alınca tencereye bir-iki damla limon sıkılır.

Kıvam alan reçel ocaktan alınır ve sıcakken kavanozlara boşaltılır.

Şimdiden afiyet olsun. 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:49
  1. Ekşi mandalina reçeli tarifi!
  2. Ekşi mandalina reçeli nasıl yapılır?
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