‘Ekşi’ kafa kireç kuyusuna

Yavuz Selim İstanbul

Birkaç belediye kazanıp, uyduruk anketlerle iktidar hayali görmeye başlayan CHP zihniyeti Ekşisözlük’te kudurdu. Laik yobazlığın küfür kanalizasyonu olarak bilinen Ekşisözlük sitesinde AK Parti’ye oy veren seçmenlere korkunç tehditler yöneltildiği ortaya çıktı.

Cezasızlık pervasızlaştırıyor

İslam’a, Peygamber Efendimiz’e ve müminlere her türlü küfrün edildiği, Türkiye’nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçak hakaretlerin yer aldığı, her karanlık süreçte provokatif mesajların yayınlandığı ancak hiçbir ceza ve yaptırımla karşılaşmayan Ekşisözlük.com’da çukurluğun seviyesi artıyor. Kayıtlı yazarların yorumlarının yayınlandığı Ekşisözlük sitesi, son olarak Ankara Altındağ’daki provokasyonda öne çıkmış, Suriyeli muhacirlere yönelik saldırıları kaşımak adına iğrenç yorum ve paylaşımlara imza atılmıştı. 11 Ağustos’ta maktul Emirhan Yalçın’ın failinin yabancı uyruklu olduğu dahi tam bilinmiyorken Ekşisözlük yazarları Suriyelileri hedef göstermişti.

Esed’in Suriye’si gibi Türkiye!

Muhacirlerin evlerinin, iş yerlerinin taşlandığı provokasyonun merkezi olan Ekşisözlük, cezasızlığın verdiği pervasızlıkla hedefini AK Parti seçmenine çevirdi. Ekşisözlük’te açılan “AKP Çocukları” başlıklı konuya yapılan yorumlarda AK Partililere “sonları kireç kuyusu olacak” şeklinde tehditler yöneltildiği, İstiklal Mahkemeleri’nde idam edileceklerine dair gözdağı verildiği, beyaz toroslarla faili meçhul cinayetlere uğrayacakları yönünde dudak uçuklatan yorumların yer aldığı tespit edildi. “Yaşasın darağaçları” mesajları paylaşılan, AK Parti seçmenine karşı cadı avı başlatılacağını söyleyen, kan ve gözyaşının sel gibi akacağının yazıldığı yorumlara Ekşisözlük moderasyonunun hiçbir müdahalede bulunmadığı belirlendi.

Resmen ‘Gavur kini’

Olası CHP iktidarında Türkiye’nin Esed Suriyesi’ne çevrileceğinin mesajlarının verildiği Ekşisözlük’te savcıların hiçbir işlem yapmadığı tehdit yorumlarının bazıları şöyle:

l “Kininizi diri tutun zamanı geldiğinde hiçbirine merhamet göstermeyeceğiz. Hepsinin sonu kireç kuyusu olacak.”

l “Yargılanacakları günler gelecek. Hepsinin gelecek.”

l “Eninde sonunda devran dönecek ve bu tipler çocuklarıyla beraber kaçacak delik arayacaklar.”

Yaşasın darağaçları!

l “Bir gün devran döner. Yaşasın İstiklâl Mahkemeleri, yaşasın darağaçları.”

l “Öbür dünya filan bilmem. Bu dünyada, bu ülkede hesap verecekleri günü göreceğimize inanıyorum. Bunların sonu çok kötü olacak. Göreceksiniz. “

İş ‘bir kıvılcıma’ kalmış!

l “Teker teker hapishane yollarını tutacakları günleri de göreceğiz.”

l “Herkes ve her yer barut gibi. Artık iş bir kıvılcıma kaldı. Bu kadar o....luğa ve haksızlığa kimsenin tahammülü kalmadı.”

Beyaz Toros imalı kanlı tehdit!

l “Devran döndüğünde cadı avı başlarsa beyaz toroslar için hizmet edecek binlerce yiğitleri göreceğiz.”

l “Bir gün devran döner de bu kılığını s...min hayvanları gerekli muameleyi görürler umarım.”

l “Gün gelecek bunlara su veren itfaiyenin hortumu g..lerine sokulur mu bilemem. Ancak tarihçe sabittir ki böyle zevk ve israf dönemlerinin sonunda kan ve gözyaşı sel olup akar.”

