Ekşi: Dünya nüfusunun yüzde 80’ine ulaşıyoruz

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 124 ülkeye, 306 şehre hizmet verdiklerini belirterek, “Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 80’ine ulaşıyoruz” dedi. Erciyes Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Hayal Edince’ adlı konferansta konuşan Ekşi, THY’nin başarılarına dikkat çekerek, “Afrika’da en çok ülkeye uçan hava yoluna sahibiz. Türkiye, Afrika’nın dünyaya bağlantı noktası haline geldi. Bu kıtadan bir cumhurbaşkanı Türkiye’ye geldiğinde ilk talebi Sayın Cumhurbaşkanımıza ‘THY bize sefer koysun’ diyor. Çünkü onları alıp 124 ülkeye dağıtabilme yeteneği var” şeklinde konuştu. Türkiye’nin havacılıkta stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayan Ekşi, 5 saatlik dar bölgeyle 38 ülkeye uçuş yapılabildiğini dile getirdi ve “Dünya THY’nin kanatları altındadır” diye konuştu.

Öte yandan THY, göz kamaştıran tasarıma sahip yeni ‘Flow Uyku Koleksiyonu’nu yolcularının hizmetine sundu. Koleksiyonun en önemli unsurları olarak yorgan, uyku pedi ve yastık ön plana çıkıyor.