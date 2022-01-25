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Gündem Eksi 30'u gördü! Türkiye'nin en soğuk noktası
Gündem

Eksi 30'u gördü! Türkiye'nin en soğuk noktası

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Gürün ilçesi, sıfırın altında 30,9 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 16:22:00 -
Eksi 30'u gördü! Türkiye'nin en soğuk noktası

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Gürün ilçesi, sıfırın altında 30,9 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.

Kentin diğer ilçeleri Altınyayla eksi 24,7, Kangal ilçesi eksi 24,5 ve Şarkışla ilçesi ise eksi 22,5 ile kayıtlara geçti. Soğuk hava, il merkezinde de etkili oldu. Kızılırmak'ın Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümü, kısmen buz tuttu. Buzla birlikte nehir etrafındaki bitki örtüsünün de üzerinin kırağı kapladığı görüldü. Öte yandan kar yağışının ardından 1008'e kadar çıkan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, Özel İdare ekiplerinin çalışması ile bugün 564'e indi. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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