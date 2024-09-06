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Gündem Ekrem'in yönettiği İstanbul alarm veriyor! İtfaiye'de liyakatsizlik
Gündem

Ekrem'in yönettiği İstanbul alarm veriyor! İtfaiye'de liyakatsizlik

Yeniakit Publisher
2024-09-06 19:22:00 -

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı kavşakta dönüşü alamayarak yan yattı. Bu da herkese liyaktsizliğin hakim olduğunu düşündürüyor. Zira Ekrem'in yönettiği İstanbul son günlerde her alanda can çekişiyor.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar'da bir yangın ihbarına destek ekibi olarak giden itfaiye aracı kavşakta dönüşü alamayarak yan yattı. Araç içerisinde bulunan itfaiye ekibi, ön camı kırarak dışarı çıktı. İtfaiye ekibi kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla itfaiye aracı kaldırıldı. İtfaiye aracı ağır hasar alırken ekipmanlar, başka bir araca aktarıldı.

Kaynak: İHA

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