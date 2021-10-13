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Gündem Ekrem'in yeni hizmeti: Üstü açık metrobüs! Vatandaş bu gidişle metrobüste de şemsiye tutacak!
Gündem

Ekrem'in yeni hizmeti: Üstü açık metrobüs! Vatandaş bu gidişle metrobüste de şemsiye tutacak!

Dün İstanbul'da yağan yağmur sonrası metrobüslerin içine yağmur yağdı, vatandaşlar İBB’ye isyan etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 12:08:00 - 2021-10-13 13:36:41

Göreve geldiği günden bu yana İstanbulluları canından bezdiren Ekrem İmamoğlu yönetimindek İBB’ye olan öfke her geçen olayla daha da artıyor.

Son dönemlerde İETT’ye ait otobüsler sık sık yolda kalmış, gidecekleri yere gidemeyen İstanbullular canından bezmişti.

Dün de İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşatırken metrobüslerin içerisinde de çarpıcı görüntüler kaydedildi.

Yapan yağmurun metrobüsün tavanından içeriye aktığı görüldü. Islanmamak için büyük çaba sarfeden vatandaşlar İBB’ye tepki gösterdi.

Skandal görüntülerle ilgili sosyal medyada “Ekrem'in üst açık metrobüsleri” yorumları yapıldı.

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Yorumlar

resat

önceki devraldıklarındaki bakımlar ve hizmetlerin sonu geliyor. asıl filim bundan sonra başlıyacak.seyeyleyin kepazeliği..
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