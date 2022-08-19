Ekrem'in şoförü vatandaşın canını böyle tehlikeye soktu! Ekrandaki "fren hatası" uyarısına aldırış etmedi...
İş bilmez CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki İBB araçları İstanbullunun can güvenliğini tehdit ediyor. Bir vatandaş kullandığı metrobüsün şoför ekranında yazan uyarıyı görüntüledi. Uyarıda, "Fren hatası" yazmasına karşın metrobüsün seferine devam etmesi tepki ile karşılandı.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, toplu ulaşım araçlarındaki kabiliyetsizliği sebebi ile İstanbulluyu mağdur etmeyi sürdürüyor.
Son zamanda arıza haberleri ile gündemden düşmeyen İETT araçlarından bir tanesinde kaydedilen görüntüleri izleyenler, gözlerine inanamadı.
Vatandaşın can güvenliğini hiçe saydı!
Bir vatandaşın bindiği metrobüsün şoför bilgilendirme ekranından aldığı video kaydında, ekranda hata uyarısı çıktığı, uyarı notunda da "Fren hatası" yazdığı anlar yer aldı.
Metrobüs şoförünün gördüğü uyarıya rağmen, aracını tahliye ederek tamir etmesi yerine seferine devam etmesi tepki ile karşılandı.