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Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

Ahlaksız travestiler, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” sloganı üzerinden “masözlük” maskesiyle fuhuşa davetiye çıkarıyor.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:19
Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun dilinden düşürmediği “Her şey çok güzel olacak” sloganı fuhuşa meze oldu.

Sosyal medyada kullandıkları hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayan ahlaksız travestiler, CHP’li İmamoğlu’nun sloganı üzerinden “masözlük” maskesiyle fuhuşa davetiye çıkarıyor. İnternetteki ‘eskort’ sitelerine vurulan darbe sonrası Facebook, Twitter ve Instagram gibi ağlara dadanan fuhuş çeteleri, sosyal medya üzerinden “Her şey çok güzel olacak” adı altında “zinailanı” veriyor.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin takibine takılmamak için sahte hesaplar üzerinden iletişim kurmaya çalışan şebekenin yayınladığı iğrenç ilanlarda, cep numarası ve gayri ahlaki görüntülere yer veriliyor.

CHP, HDP ve İP’lilerin “umut” diye pazarladığı “Her şey çok güzel olacak” sloganın her türlü çirkinliği ve edepsizliği sergileyen ahlaksız çete tarafından kullanılması manidar bulunuyor. Seçim döneminde CHP ve ittifak ortaklarının sloganı olan, halihazırda ise travestiler tarafından kullanılmaya başlayan ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganının fikir babası ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’di. Pensilvanya şarlatanının kaleme aldığı yazılarda sıklıkla ‘Her şey çok güzel olacak’ tabirini kullandığı ortaya çıkmıştı.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:19
  1. İstanbul
  2. travesti
  3. CHP
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Facebook
  6. Twitter
  7. Instagram
  8. HDP
  9. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • ceddim!izindeyiz...ceddim!izindeyiz...19 dk önce
    Haberin son paragrafı hariç geri kalanında yapılan bağlantı çok yersiz. Bence böyle zorlama bağlantılar kurulmamalı.

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