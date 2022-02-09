Ekrem'in paraları nereye aktardığı belli oldu! Hesaplar farklı paylaşımlar aynı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul için ayrılan bütçenin büyük bir kısmını reklama ayırırken, bu durum tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'li İBB'nin yeni bir skandalını daha ortaya çıkardı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ, yayınladığı video ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için troll hesaplardan atılan paylaşımlara yer verdi. Dağ, İBB ve İmamoğlu'nun trollerini tek tek ifşa ederken, İstanbul için ayrılan kaynağın nerelere kullanıldığını da gözler önüne serdi.

"Ne bozulan imaj düzelir, ne de milletin sarsılan güveni tazelenir"

Dağ konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Şablon mesajlar ile ne bozulan imaj düzelir ne de milletin sarsılan güveni tazelenir." ifadelerine yer verdi.

"İstanbul için ayrılan kaynak çocukça işlere aktarılıyor"

Açıklamalarına devam eden Dağ, "İstanbul'un ve İstanbulluların yaşanabilir bir şehirde ideal belediye hizmetlerini almaları için ayrılan kaynak, işte bu çocukça işlere aktarılıyor." dedi.