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Gündem Ekrem’in pandemi vurgunu tescillendi
Gündem

Ekrem’in pandemi vurgunu tescillendi

İBB’yi denetleyen İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ön inceleme raporunda, CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetiminin tanesi 14.30 TL’ye alınabilen dezenfektanı değerinin 5 katı bir fiyatla 73 TL’ye satın alarak, 15 bin litre dezenfektan için 1 milyon 100 bin TL ödeme yaptığı ve İBB’yi toplamda 885 bin TL zarara uğrattığı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 11:45:00 -
Ekrem’in pandemi vurgunu tescillendi

Toplu ulaşımında gerekli tedbirleri almayarak kentte bulaş vakalarını % 42 oranında artıran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun pandemiyi ranta çevirdiği de ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı müfettişlerin yaptığı incelemede, İBB’nin pandemiyle mücadele gerekçesiyle satın aldığı dezenfektanın altından büyük bir vurgun çıktı. ‘İhalede devletin zarara uğratıldığı’ gerekçesiyle başlatılan ön incelemede, İmamoğlu yönetiminin 14.30 TL’ye alınabilen dezenfektanı değerinin 5 katı bir fiyatla 73 TL’ye satın aldığı belirlendi. İncelemede, CHP’li yönetiminin 214 bin TL ödeyerek satın alabileceği 15 bin litre dezenfektan için NHP İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 1 milyon 100 bin TL ödeyerek, İBB’yi toplamda 885 bin TL zarara uğratarak tüyü bitmemiş yetimin hakkını gasp ettiği tespit edildi.

Ekrem’in maskesi düştü

Besleme basın, ‘belediye başkanlarının harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarının bulunmadığını” ileri sürüp gerçekleşen adrese teslim ballı ihalelerden daire başkanları ve belediye müdürlerini sorumlu tutarken, müfettişlerce hazırlanan raporlar CHP’li İmamoğlu yönetimince gerçekleşen vurgunun boyutunu ortaya koyuyor. Yapılan incelemelerde maske, kumanya, süt alımı ve daha pek çok ihalede benzer rezaletin yaşanarak İBB’nin talan edildiği belirlendi. CHP’li İBB yönetimi, tanesi KDV dâhil 85 kuruş olan 100 bin adet maskeyi, davet usulü ihaleye çıkarak CHP teşkilatları ile iç içe olan firmadan 289 bin TL’ye satın aldı. İhaleyi CHP ile bağlantıları olduğu iddia edilen Muharrem ve Hülya Sarıgöl çiftine ait 200 bin TL sermayeli Işık Ambalaj ve İzolasyon Sanayi TİC. LTD. ŞTİ.’ne veren İBB, mega kenti 204 bin TL zarara uğrattı.

Raporlar çıktı Ekrem dibe vurdu

Göreve geldiğinden beri ucuz siyasi şovlarıyla gündemden düşmeyen CHP’li İBB Başkanı dibe vurmaya devam ediyor. ‘Yardımlaşma’ adı altına düzenlediği kampanyada, 80 liralık gıda kolisini 150 liradan satmaya çalışırken suçüstü enselenen İmamoğlu’nun, daha önce de piyasa fiyatı litre bazında 3 TL olan sütleri 8 TL’den satın aldığı denetim raporlarına yansıdı. CHP’li İmamoğlu 2020 yılının son dört ayında “mal ve hizmet alımı ihalesi” adı altında yaklaşık 33 milyonluk reklam medya ve organizasyon ihalesi vererek, olmayan hizmetlerini reklamını yapmıştı.

Sıkıştı, suçu memuruna attı

Dezenfektan yolsuzluğu ayyuka çıkınca panikleyenen CHP’li İmamoğlu, açıklama yapmak zorunda kaldı. İBB açıklamasında, “Kanunda öngörülen harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan, giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten, maiyetindekileri ve onların eylemleri ile işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkilisidir” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

dsbo

c h p varsa er şey mubahtìr
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Turan

İstanbul Şeysinin alım satım ödeme gibi bir yetkisi Yok ki. O 23 Nisan da şey olmuş ve maalesef orada unutulmuş
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