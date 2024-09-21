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Gündem Ekrem’in otobüsü minibüse kafa attı
Gündem

Ekrem’in otobüsü minibüse kafa attı

Yeniakit Publisher
2024-09-21 07:28:00 - 2024-09-21 07:30:15

İstanbul Sarıyer’de gece saatlerinde İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsün şoför koltuğunda sıkışan sürücüsü ve bir yolcu yaralanırken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

Kaza, Sarıyer Kilyos Mahallesi, Demirciköy Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre seyir halindeki 34 TP 6132 plakalı İETT otobüsü karşı istikametten gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen kazada minibüsün ön camından fırlayan yolcu ile minibüs içerisinde sıkışan sürücü yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar en yakındaki hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazanın gerçekleştiği yerde güvenlik tedbirleri aldı. Kazaya karışan otobüs ve minibüs, çekici aracı ile iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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