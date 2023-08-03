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Yerel

Ekrem'in metrobüsü yine arıza yaptı! Vatandaş mağdur oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-03 18:59:00 -
Ekrem'in metrobüsü yine arıza yaptı! Vatandaş mağdur oldu

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul’da artan sıcaklıklardan dolayı metrobüsler de arıza yaptı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı.

Arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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