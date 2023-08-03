Ekrem'in metrobüsü yine arıza yaptı! Vatandaş mağdur oldu
Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı. Uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul’da artan sıcaklıklardan dolayı metrobüsler de arıza yaptı. Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs arızalandı.
Arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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