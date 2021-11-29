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Gündem Ekrem'in metrobüsleri bu sefer işe yaradı! Fırtınadan etkilenen motosikletli kuryelere siper oldular
Gündem

Ekrem'in metrobüsleri bu sefer işe yaradı! Fırtınadan etkilenen motosikletli kuryelere siper oldular

İş bilmez CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrobüsleri, göreve geldiği günden beri İstanbulluya zulmederken, bugün ilk defa işe yaradı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 20:26:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul'da yaşanan şiddetli fırtınada, rüzgar hızı saatte 130 km'ye kadar çıktı. Yarın akşam saat 18:00'a kadar sürmesi beklenen fırtına İstanbullulara zor anlar yaşattı.

Kuryeler güçlükle hareket etti!

Fırtına motosikletleri ile kuryelik yapan vatandaşlar için de büyük tehdit oluşturdu. Kurye motosikletleri, rüzgarın sert estiği anlarda hareket etmekte güçlük çekti. Fırtına yaşanan şehirlerde kaydedilen amatör kamera görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Motosikletliler, köprüyü metrobüs araçlarının siperi ile geçtiler

Sık sık yaşanan arızalar ve bitmek bilmeyen yolcu kuyrukları ile İstanbullu için zulüm haline gelen, zaman zaman seyir halinde iken alevler içinde kalıp ölüm tehdidi saçan, iş bilmez CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otobüs ve metrobüsleri, bugün ilk defa bir işe yaradı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, kuryeler karşı yakaya geçerken şiddetli rüzgar sebebi ile zor anlar yaşadı. İki metrobüs, karşıya geçmeye çalışan üç kuryeye siper olarak, sürücülere yardımcı oldu. Motosikletli kuryeler, yaşadıkları zor anları metrobüs şoförlerinin yardımı ile atlattı.

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