Ekrem’in LGBT+ ve Rotary aşkı

Yavuz Selim İstanbul

Yerel seçimlerde HDP, İP gibi partilerin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin idaresini ele geçiren CHP, İslami STK’ları yok etme girişimine devam ediyor. İBB, Maraton koşusunda insani yardım kuruluşları için yardım faaliyetleri oluşturulan bölümde hiçbir İslami vakıf ve derneğe yer vermedi. Müslümana ambargo konulan Maratonda; masonlar, feministler, Ermeni ırkçıları, laikçiler ve hayvan derneklerine para akıtılması sağlandı.

Din düşmanlığı gölgesinde start

Pazar günü gerçekleştirilen 42. İstanbul Maratonu tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen İstanbul Maratonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli startlarla başlayarak devam etti. Maraton yarışının startını verenler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Göreve gelir gelmez İslami STK’lara yönelik yok etme faaliyetlerinin de düğmesine basan CHP’li İmamoğlu, İstanbul Maratonunda da mütedeyyin dernek ve vakıflara ambargo uyguladı.

Masonlar ve köpek derneği bile var

Maratonda, İBB’nin “İyilik Peşinde Koş” temasıyla sivil toplum kuruluşlarının yardım kampanyasına destek için koşucularının tercihine sunduğu dernek ve vakıflar listesi bu yıl skandallarla oluşturuldu. Maratonun insani yardım kuruluşlarına yönelik bağış bölümünde masonlar, feministler, Ermeni ırkçıları, fanatik laikçiler ve hayvan derneklerine yer verilirken, mütedeyyin STK’lara ambargo uygulandığı ortaya çıktı. İBB’nin “İyilik Peşinde Koş” temasıyla sivil toplum kuruluşlarının yardım kampanyasına destek için maraton koşucularının tercihine sunduğu dernek ve vakıflar listesinin “Dini Hizmetler” kategorisinde hiçbir kuruluşa yer verilmedi. İBB; Kızılay gibi Türkiye’nin en büyük yardım kuruluşuna da bağış imkanı tanımadı.

ÇYDD’ye, feministlere...

Maratonda yardım edilebilecek STK’ların yer aldığı “adimadim.org” web adresinde laikçi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Ermenici Hrant Dink Vakfı, feminist Kadın Dayanışma Vakfı, Uçan Süpürge Derneği, Yanındayız Derneği, Koç Holding’in hegemonyasındaki sözde çevreci TEMA Vakfı, kökü dışarıda olan masonik Ankara Beysukent Rotary Kulübü Derneği’ne alan açıldı. Aile planlaması adı altında nesli tehlikeye atacak sinsi faaliyetler yürüten Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı da listede yer aldı.

Türgev düşmanlığı

Türgev, Tügva gibi öğrenci odaklı faaliyet yürüten STK’lara ambargo uygulayan İBB, CHP yandaşı eğitim kuruluşlarından Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye Eğitim Vakfı’na Maraton üzerinden para aktarılmasını sağladı. İslami STK’ların eklenmediği listede Rehber Köpekler Derneği’ne bile yer verilmesi CHP zihniyetinin iflah olmaz İslam düşmanlığını gözler önüne serdi.

Milyonlar yandaşlara

42. İstanbul Maratonu’nda söz konusu STK’lara sağlanan para miktarının ise 8 milyon 589 bin 951 TL olduğu öğrenildi. Maratonda CHP yandaşı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne 2 milyon 296 bin 483 TL bağış toplandı. Koç Grubu’nun Sarıyer Mavramoloz Ormanları’ndaki Koç Üniversitesi inşaatındaki ağaç kıyımına kör kalan sözde çevreci TEMA Vakfı’na 3 milyon 740 bin 842 TL toplandı. Feminist Kadın Dayanışma Vakfı’na 154 bin 285 TL, Uçan Süpürge Derneği’ne 54 bin 358 TL aktarıldı. Türkiye Eğitim Vakfı’na 1 milyon 485 bin 161 TL, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’na 700 bin 899 TL, Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı’na 100 bin 192 TL bağış yapıldı. Ankara Beysukent Rotary Kulübü Derneği’nin kasasına ise 57 bin 731 TL girdi. Hrant Dink Vakfı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Rehber Köpekler Derneği’ne hiç kimse bağış yapmadı.

Sapkınlar da listede

CHP’li, İBB ayrıca Desteklenen STK’lar bölümüne bu yıl ilk defa “LGBT+” eklemesi yaparak eşcinsel sapkınların derneklerine kapı araladı. İBB, koşuculara, önümüzdeki yıl bağış listesinde görmek istedikleri LGBT derneklerini öneri olarak kaydetmelerini sağladı.