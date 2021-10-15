Ekrem’in kreş yalanı çürütüldü

Haber Merkezi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sosyal medya hesabından Birgün gazetesinin iddialarını belgeleriyle çürüttü.

İşleri güçleri yalan

Birgün paçavrasının dünkü nüshasında “AKP kreşe bile karşı” başlıklı haberinde büyük bir manipülasyona imza attı. CHP’li İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin, AK Partili Kağıthane Belediyesi’nden 16 ay önce “150 mahalleye 150 kreş” projesi kapsamında yer istediği, Kağıthane Belediyesi’nin de halen cevap vermediğini iddia etti. AK Partili Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, haberin yalan olduğunu belgeleriyle birlikte ispat etti.

Belgesiyle ispat etti

İBB Haberin, Birgün’ün haberini paylaşmasına sert tepki gösteren Başkan Öztekin, “Hiç mi doğru haber yapmazsınız. Veya ilgili kurumlardan haber almadan bu şekilde nasıl yanlış yazabiliyorsunuz? İşte size belgeler. İBB’nin yazısı ve belediyemizin 7 gün gibi kısa sürede cevabı” ifadelerini kullandı.