Ekrem’in itfaiyesine rüşvet operasyonu

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Gazetemizde 27 Nisan’da meydana gelen yangını bahçe sular gibi sulayan ve adeta liyakatsiz kadrolaşmayla CHP’nin arpalığına dönen İstanbul İtfaiyesine, “Rüşvet” operasyonu düzenlendi. İş yeri açarken başvuru yapan kişilerden, temin edilmesi gereken ruhsat belgeleri karşılığında 45 bin lira rüşvet isteyen ve alan, 1’i emekli toplam dört İBB İtfaiye Eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni ve 13 sivilin bulunduğu toplam 18 kişi gözaltına alındı. 12 ve 30 Ekim 2023 tarihlerinde polis soruşturmasında yakalanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İBB’ye bağlı 2 itfaiye eri ile 1 sivil şüphelinden ele geçirilen dijital materyallerin çözülmesi ile rüşvet çarkı deşifre oldu. Rüşvet alan itfaiyecilerin İBB’de memur olan başka bir görevliye rüşvet verdikleri, düzenli ödeme karşılığında kurum şifresini aylık kiraladıkları, rüşvet aldıkları işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri ve örgütsel hareketle kendilerine “tehlikeli”, “özel ekip” gibi isimler verdikleri de belirlendi. Tespitlere göre, sözde ekibe katılmak isteyenlerin durumu için itfaiyecilerin kendi aralarında görüşmeler gerçekleştirdiği, amir konumunda olan şüphelinin bazı rüşvet eylemlerinde çıkan sorunlar sebebiyle ast pozisyondaki şüphelileri azarladığı da anlaşıldı.