Ekrem'in ihale sarmalı! İBB’den inşaat şirketine organizasyon-eğlence ihalesi!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre 200 bin lira sermayesi olan ve 2017 yılında kurulan Günpark İnşaat, inşaat maliyetlerinin artması üzerine faaliyet alanlarını genişletti. Ticaret Sicili gazetesinin 20 Ocak 2017 tarih, 9477 sayı ve 617 sayfasında yer alan bilgilere göre Gülümser Keskin tarafından (Tek Ortaklı Şeklinde) kuruldu. Keskin, Ticaret Sicili gazetesinin 18 Temmuz 2022 tarih, 10619 sayı ve 631. sayfasında yer alan bilgilere göre; şirketinin kapsama alanını genişletiyor, bir şekilde şirketinin kum, çakıl, çimento alanlarındaki faaliyetlerinin içine sanatsal, reklamsal vb. konuları ekletti. Faaliyet alanlarını genişleten firma kamu ihalelerinde boy göstermeye başladı.

8 AYLIK ETKİNLİK ONLARA EMANET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Şube Müdürlüğü tarafından 19 Aralık 2023 tarihinde yapılan ‘Ulusal ve Uluslararası kültürel, Sanatsal Etkinlikler’ ihalesine dört firma katıldı. İki firma eksik evrak ve şartnameye uymadıkları için ihaleden otomatikman elendi. Böylece ihalede sadece iki firma kaldı. Başakşehir’de bulunan ve faaliyet alanına ‘Organizasyon’ işini 2022 yılında ekleyen Günpark İnşaat firmasının verdiği 49 milyon 778 bin liralık teklifi kabul edilerek 8 Ocak 2024 tarihinde sözleşme yapıldı.

400 KİŞİYE BİLET 1300 KİŞİYE KONAKLAMA

Günpark İnşaat’ın kazandığı 8 aylık organizasyon ihalesi kapsamında yapacağı işler ihalenin teknik şartnamesine eklendi. İnşaat şirketinin 49 milyona satın alacağı hizmetler listesi şu kalemlerden oluşuyor: 40 adet sunucu, 40 adet konuşmacı, 20 adet moderatör, 10 adet mihmandar, 500 adet hostes, 400 adet yurtdışı uçak bileti, 100 adet yurtiçi uçak bileti, 500 adet midibüs, 500 adet otobüs, 1300 kişi konaklama, 2500 adet ikram, 5 bin adet yemek, 25 bin adet broşür basımı, 3 bin adet akreditasyon kartı basımı, 664 adet kuru temizleme temini, 300 adet buket çiçek, 3 bin adet minder temini, 3 bin adet sandalye temini alınacak.

TİYATRO ETKİNLİĞİNİ DE ONLAR YAPMIŞ!

İBB tarafından 1 Mart 2023 tarihinde ihale edilen tiyatro oyunları ihalesini de Günpark İnşaat’ın kazandığı ortaya çıktı. Kamudan kazandığı bütün ihaleleri CHP’li belediyelerden kazanan firmanın bir önceki sözleşme bedelinin ise 11 milyon lira olduğu belirlendi.