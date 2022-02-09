Ekrem'in İBB'si mide bulandırdı

Küresel sapkınlık LGBT ile kol kola yürüyen CHP yeni bir skandala imza attı. Milat Gazetesi, CHP Şişli Belediyesi’nde çalışan LGBT aktivisti Ceren Suntekin’in de kurucuları arasında yer aldığı Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde yaşı küçük çocuklara +18 cinsellik eğitimi verildiğini belgelemiş, Suriyeli, Roman ve Türk çocuklarına LGBT, PKK propagandası yapan merkeze toplumdan büyük tepki yağmıştı.

LGBT’nin odağı Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin sözde eğitim verdiği çocuklara yönelik pedofili faaliyetlerinde bulunduğu ve PKK sempatizanlığı empoze ettiği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesince faaliyetten alıkonulması ve derneğin feshi için önceki gün dava açılmasına rağmen CHP’li İBB’nin birkaç gün önce yayınladığı raporda sapkın merkeze övgüler yağdırıp iş birliği yaparak TTM’yi kurtarmaya çalıştığı ortaya çıktı.

CHP’li İBB raporunda polis nefreti

LGBT eğitimi verdikleri çocuklara öğretmen ve polis nefreti de aşılayan sapkınlık yuvası Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne CHP’li İBB sahip çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve İstanbul Planlama Ajansı’nın katkılarıyla hazırlanan ‘Beyoğlu Senin Katılımınla Beyoğlu’ adlı Ekim-Kasım 2021 tarihleri arasında hazırlanan raporda skandal ifadeler yer alıyor. Tarlabaşı ve Dolapdere bölgelerinde yaşayan kadınların görüşleri olarak lanse edilen raporda ‘polis şiddeti çocukları korkuttuğu, hatta bu nedenle annelerin çocuklarını dışarıya çıkarmak istemedikleri neredeyse tüm kadınlar tarafından söylendi’ şeklinde polis düşmanlığı yapılıyor. Ayrıca raporda bekçilerin de hiçbir şey yapmayıp bütün gün çorbacı da oturdukları iddia ediliyor.

Sapkın TTM ile CHP işbirliği

Küçük çocukları travesti gibi giydiren, yayınladıkları ‘Parlayan Çocuklar’ dergisinde erkek çocuklarına kız olma hayalleri kurduran, reşit olmayan çocuklara +18 cinsellik öğreten, PKK güzellemesi yaptıran, sözde LGBT çocukların cinsel deneyimlerini dinlemek için toplantılar yapan Tarlabaşı Toplum Merkezi hakkında savcılık tarafından yürütülen bir süreç olmasına rağmen CHP’li İBB bu sapkın kuruluşla iş birliği yaparak gerçek yüzünü bir kere daha gözler önüne serdi.

CHP’lilerin eşcinsellik sevdası bitmiyor

Özellikle CHP Şişli, CHP Beşiktaş ve CHP Kadıköy’ün başını çektiği CHP’li belediyelerin LGBT’nin sözde onur yürüyüşlerine verdiği destek toplumdan büyük tepki görmesine rağmen sürüyor. ‘Trans Çocuklar Vardır’ paylaşımıyla zihin yapısını ortaya koyan CHP’li Feyza Altun gibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da billboardlardaki görsellerde cinsel yönelimi yasayla koruma altına alacaklarını ifade ederek LGBT’nin ve eşcinsel evliliklerin önünü açacaklarını itiraf etti.

CHP’li İBB’den TTM’ye övgü

Sapkınlığın merkezi TTM’ye övgüler yağdırılan ve TTM’nin gözlem ve bilgileriyle oluşturulan CHP’li İBB raporunda şu ifadeler yer alıyor: 15 yıldır çalışmalar yürüten Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin uzun yıllardır kurduğu güven ilişkileri ve alandaki bilgi birikimi nedeniyle kadınlar kendileri ve çocukları için TTM’de dahil olabilecekleri etkinlik talebiyle TTM İBB ile işbirliğine açık bir kurumdur.

Kaynak: Milat