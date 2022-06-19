Ekrem’in gönlünden Metin Uca’ya 30 bin lira koptu

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Sözde sanatçı kisvesi altında malum kesime yön veren kişiler, yerel seçimlerde CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu pohpohlayarak kendi mahallelerine pazarladı.

Bu isimlerden birisi olan Metin Uca, o dönem sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun ateşli destekçileri arasında yer aldı.

Uca bir paylaşımında "Dünya alem dost düşman herkes iyice duysun, gönüllü olarak yanınızdayım bedeli ve sonucu ne olursa olsun'' İfadelerini kullanmıştı.

Metin Uca’nın İmamoğlu sevdasının arka planındaki gerçek ortaya çıktı.

Seçim döneminde CHP’li İmamoğlu’na gazlayan Uca, desteğinin meyvesini ise yemeye çoktan başladı.

Binlerce lira havalarda uçuşuyor

İmamoğlu da şimdilik “gönlünden koparak” Metin Uca'ya 30 Bin TL'lik iş verdi.

Uca, İBB’ye bağlı Kültür Sanat AŞ.’nin düzenlediği “Metin Uca ile Atilla Atasoy burada o eski şarkılar” adlı söyleşiden 30 bin TL’lik ödeme aldı.

Bu haberle birlikte, Metin Uca’nın seçim döneminde İmamoğlu’na sözde “gönüllü” olarak desteklemesinin gerçek nedeni ortaya çıktı.