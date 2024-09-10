Ekrem’in FETÖ’yle imtihanı viral oldu! Sosyal medya bu işi biliyor
“Valla ben hayatımda FETÖ’yü övmedim, görmedim ve bilmem” diyen Ekrem İmamoğlu’nun FETÖ’cü isimlerle fotoğraflarının çıkması sosyal medyada viral oldu.
Son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun "FETÖ’yü övmedim, görmedim, bilmem" şeklindeki açıklamasına rağmen, bazı FETÖ ile bağlantılı isimlerle olan fotoğraflarının sosyal medyada yayılması büyük tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'nun geçmişteki ilişkilerini sorgularken, bu fotoğraflar hızla viral hale geldi.
İmamoğlu’nun açıklamaları ile ortaya çıkan bu görüntüler arasındaki çelişki, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu.
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