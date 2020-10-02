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Gündem Ekrem'in cami logosu hazımsızlığı
Gündem

Ekrem'in cami logosu hazımsızlığı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'de cami logosu hazımsızlığı devam ediyor. İBB Cep Trafik uygulamasındaki cami logosunu kaldırdılar.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 02:31:00 - 2020-10-02 02:32:23
Ekrem'in cami logosu hazımsızlığı

Cumhuriyet Halk Parti'sinin İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cami logosu hazımsızlığı devam ediyor. İBB TV'deki cami logosunu değiştirme kararı alan İBB yönetimi şimdi de İBB Cep Trafik uygulamasında bulunan cami logosunu kaldırdı.

İBB TV'deki logo değişikliği İstanbulluların büyük tepkisini çekmişti. Adım adım uygulamalardan kaldırılan cami logosu İstanbul'da 50 yıllırdır kullanılıyor.

1969 yılında belirlendi

Yedi tepeli şehir İstanbul'un sembolü olan camilerin belediyenin sembolü haline gelmesi 1969 yılında başladı.

İstanbul Valiliği tarfından açılan yarışmayla belirlenen logo 50 yıldır kullanılıyor.

İmamoğlu'ndan tepki çekecek hamle! Cami logosunu resmen kaldırdı
İmamoğlu'ndan tepki çekecek hamle! Cami logosunu resmen kaldırdı

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İmamoğlu'ndan tepki çekecek hamle! Cami logosunu resmen kaldırdı

 

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