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Siyaset Ekrem'in borusu patladı! İstanbul Metrosu'nda su baskını
Siyaset

Ekrem'in borusu patladı! İstanbul Metrosu'nda su baskını

2021-2022 yılı eğitim-öğretim sezonunun ilk gününde İstanbulluya İETT çilesi yaşatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul metrosunu su bastı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 22:20:00 - 2021-09-06 22:40:25

 Yeniakit.com.tr 

Binali Yıldırım'ın, her büyük proje için slogan haline getirdiği "Bunu da biz yaptık" sözünü nazire edercesine, Ekrem İmamoğlu da, kötü işleri için adeta "Bu rezaleti de ben başardım" diyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin hayrete düşüren skandallarına bir yenisi daha eklendi.

Yangın tüpünün hortumu patladı!

İstanbul Metrosu Aksaray durağı sular içinde kaldı. Duvara asılı yangın tüpündeki bir arızadan kaynaklanan su baskını, metrodaki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yangın tüpündeki sızıntı dakikalarca devam ederken, Aksaray Metro durağındaki skandalı görenler şok oldu.

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Yorumlar

Hatice

Onun hergun borusu patliyor
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