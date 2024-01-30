  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ekrem'in beceriksizliği tescillendi! Tramvaylar çarpıştı
Gündem

Ekrem'in beceriksizliği tescillendi! Tramvaylar çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-01-30 00:24:00 -

Toplu taşımada sınıfta kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliklerine bir yenisi daha eklendi. Sık sık İETT otobüslerinin arızalanıp yanmasından sonra bu sefer de Güngören'de tramvaylar çarpıştı.

Toplu taşımada sınıfta kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliklerine bir yenisi daha eklendi. Sık sık İETT otobüslerinin arızalanıp yanmasından sonra bu sefer de Güngören'de tramvaylar çarpıştı.

İstanbul Güngören'de sabah saatlerinde ray değişimi sırasında iki tramvay çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

İstanbul'da Bağcılar-Kabataş T1 Tramvay Hattı Güngören durağında iddiaya göre, ray değişimi sırasında iki tramvay birbiriyle çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, tramvay seferleri kaza kaldırılana kadar Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında gerçekleştirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaza yapan tramvayların kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaynak: İHA

Yunanistan'dan Ekrem İmamoğlu uyarısı: Bu olursa İmamoğlu kaybeder
Yunanistan'dan Ekrem İmamoğlu uyarısı: Bu olursa İmamoğlu kaybeder

Gündem

Yunanistan'dan Ekrem İmamoğlu uyarısı: Bu olursa İmamoğlu kaybeder

Vatandaştan Ekrem'e tepki: Niye gelmiyorsun camilere..
Vatandaştan Ekrem'e tepki: Niye gelmiyorsun camilere..

Gündem

Vatandaştan Ekrem'e tepki: Niye gelmiyorsun camilere..

İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması
İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

Siyaset

İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması

"Ortalık karışacak, ben geliyorum" deyip paylaştı! İmamoğlu'na bir rakip daha! Herkes şok oldu
“Ortalık karışacak, ben geliyorum” deyip paylaştı! İmamoğlu'na bir rakip daha! Herkes şok oldu

Siyaset

“Ortalık karışacak, ben geliyorum” deyip paylaştı! İmamoğlu'na bir rakip daha! Herkes şok oldu

Saadet Partisi İstanbul adayını duyurdu! CHP'nin ittifak ortağı İmamoğlu'nu yerin dibine soktu
Saadet Partisi İstanbul adayını duyurdu! CHP'nin ittifak ortağı İmamoğlu'nu yerin dibine soktu

Siyaset

Saadet Partisi İstanbul adayını duyurdu! CHP'nin ittifak ortağı İmamoğlu'nu yerin dibine soktu

Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼
Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼

Siyaset

Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıran iddia! Makamında bunu yapmış! Yok artık daha neler￼

İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada
İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada

Yerel

İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23