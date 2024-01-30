Ekrem'in beceriksizliği tescillendi! Tramvaylar çarpıştı
Toplu taşımada sınıfta kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliklerine bir yenisi daha eklendi. Sık sık İETT otobüslerinin arızalanıp yanmasından sonra bu sefer de Güngören'de tramvaylar çarpıştı.
Toplu taşımada sınıfta kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliklerine bir yenisi daha eklendi. Sık sık İETT otobüslerinin arızalanıp yanmasından sonra bu sefer de Güngören'de tramvaylar çarpıştı.
İstanbul Güngören'de sabah saatlerinde ray değişimi sırasında iki tramvay çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.
İstanbul'da Bağcılar-Kabataş T1 Tramvay Hattı Güngören durağında iddiaya göre, ray değişimi sırasında iki tramvay birbiriyle çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, tramvay seferleri kaza kaldırılana kadar Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında gerçekleştirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kaza yapan tramvayların kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
Kaynak: İHA
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