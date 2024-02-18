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Siyaset Ekrem’e soğuk duş! CHP’nin anketçisinden Murat Kurum itirafı
Siyaset

Ekrem’e soğuk duş! CHP’nin anketçisinden Murat Kurum itirafı

Yeniakit Publisher
2024-02-18 13:47:00 -

Şişirme anketlerle muhalifleri gazlayan ve bu yüzden kamuoyunda “CHP’nin anketçisi” olarak nam salan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum’un, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’ndan ileride olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

 yeniakit.com.tr 

Bugüne dek başta CHP olmak üzere muhalifleri neredeyse tüm anketlerde önde gösteren ancak seçimlerde havasını alan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündemi sarsan bir itirafta bulundu.

Kamuoyunda, “CHP’nin anketçisi” olarak tanınan Murat Gezici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’un önde olduğunu söyledi.

Gezici, “Kentsel dönüşüm, su ve trafik sorunlarına kim çözüm bulur, dediğimizde Murat Kurum’un Ekrem İmamoğlu’ndan bir kaç puan önde olduğunu görüyoruz.” dedi.

Gezici’nin sözleri, “Birkaç puan dediyse kesin fark epey açılmıştır” yorumlarına neden oldu.
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