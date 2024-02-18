Ekrem’e soğuk duş! CHP’nin anketçisinden Murat Kurum itirafı

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Bugüne dek başta CHP olmak üzere muhalifleri neredeyse tüm anketlerde önde gösteren ancak seçimlerde havasını alan Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündemi sarsan bir itirafta bulundu.

Kamuoyunda, “CHP’nin anketçisi” olarak tanınan Murat Gezici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’un önde olduğunu söyledi.

Gezici, “Kentsel dönüşüm, su ve trafik sorunlarına kim çözüm bulur, dediğimizde Murat Kurum’un Ekrem İmamoğlu’ndan bir kaç puan önde olduğunu görüyoruz.” dedi.

Gezici’nin sözleri, “Birkaç puan dediyse kesin fark epey açılmıştır” yorumlarına neden oldu.

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